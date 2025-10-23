Planas no ve "ultimátum" de Junts al Gobierno y dice que seguirán con diálogo "sincero": "Preocupación y temor, ninguno"

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha rechazado interpretar como un "ultimátum" las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al señalar que "hay que empezar a hablar de la hora del cambio". "Preocupación y temor, ninguno", ha sostenido, al tiempo que ha puesto en valor el diálogo "muy constructivo" con quienes apoyan al Ejecutivo de coalición.

Así se ha manifestado este jueves el titular de Agricultura en declaraciones a los medios de comunicación en Torrent (Valencia), al ser preguntado por las declaraciones de Nogueras, quien este miércoles advirtió a Sánchez en el Congreso de que "hay que empezar a hablar de la hora del cambio" y apuntara que "el chicle se ha estirado hasta el final", que la situación "no se puede alargar más" y que, si no cambia el Gobierno actual, va a tener que cambiar Junts.

Al respecto, Planas ha considerado que estas palabras no deben "en modo alguno interpretarse como ningún tipo de ultimátum al Gobierno" y ha recalcado que tienen un diálogo "muy constructivo" y "sincero" con los partidos que apoyan al Ejecutivo de coalición, que mantendrán "para buscar solución a las cuestiones que están sobre la mesa".

"Preocupación y temor, ninguno. Evidentemente voluntad, como el presidente del Gobierno ha expresado, de continuar trabajando por una tarea cuyos resultados, desde el punto de vista económico, social y de empleo, son evidentes y una transformación de España que nos parece positiva dentro del marco europeo y donde hasta el año 2027, hasta la celebración de las próximas elecciones generales, tenemos aún un tiempo importante para continuar realizando tareas que creo que son importantes para todo nuestro país", ha zanjado.