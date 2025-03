La 'plantà' también llega a las fallas de la zona cero de la dana: "La gente lo necesita para desconectar"

"Es una manera de decir que estamos aquí y que salimos adelante, igual que salimos del covid", aseguran

Al igual que las comisiones falleras de la ciudad de València se preparan durante estos días para el ritual de la 'plantà', también lo hacen las de los municipios más afectados por la dana del 29 de octubre, como Benetússer, Catarroja, Aldaia, Alaquàs o Paiporta, entre otros. Allí, los falleros "necesitan disfrutar" de las fiestas y "pasárselo bien" para "desconectar" de lo vivido desde el pasado octubre, según han transmitido a Europa Press desde varias juntas locales y comisiones de estas poblaciones. "Es una manera de decir que estamos aquí y que salimos adelante", han expresado.

En Alaquàs, ninguna de las 11 comisiones de la localidad ha visto afectados sus monumentos por las inundaciones, aunque muchos de sus integrantes sí que se han visto damnificados por la dana. Sin embargo, la falla cuyo casal ha sido "el más afectado", en este momento está "conforme" para la celebración de la semana fallera, pero cuando pasen los días grandes de las Fallas 2025 será el momento para ponerse "manos a la obra" para su completa reparación.

Desde la Junta Local Fallera, su presidente, Paco Medina, se ha mostrado "con ganas" de celebrar las fiestas, aunque "preocupado" por las lluvias de estos días y la previsión para la próxima semana. Pese a las consecuencias de la riada, ha expresado la necesidad de "tirar para adelante" celebrado unas Fallas "normales".

"La actividad va a ser todo normal, a excepción de que la lluvia lo fastidie", ha apuntado. A su juicio, los falleros de la localidad tienen "muchas ganas de pasárselo bien y desconectar de todo lo que ha pasado". "Están bastante animados, la gente lo necesita", ha asegurado.

Además, Medina ha destacado que los cuadros de honor de las comisiones de Alaquàs desfilarán la noche del próximo lunes 17 de marzo en la Ofrenda de València, que en esta ocasión, a propuesta del Ayuntamiento de esta ciudad y de su alcaldesa, María José Catalá, se ha abierto a la participación de las comisiones afectadas por la dana. "La gente tiene bastante ilusión", ha enfatizado.

Desde la vecina localidad de Aldaia también tienen previsto celebrar las fiestas josefinas "con total normalidad". Así lo afirma la presidenta de la Junta Local Fallera, Paula Ruiz, que ha coincidido en mostrar su preocupación por que la previsión del tiempo no trunque las actividades festivas. "Van a ser como si fueran cualquier otras. Hay cosas que hemos tenido que ir modificando, muy pequeños detalles, pero por lo demás, normalidad", ha resumido.

Ruiz ha detallado que los casales de las comisiones del municipio quedaron "prácticamente todos" dañados por la dana, pero a día de hoy, ha celebrado, han podido "solucionarlo" para la celebración de la semana fallera y cuando pase acometerán las reformas. "En principio, todo normal", ha insistido.

"OPTIMISTAS, AUNQUE SEGUIMOS ESTANDO TRISTES"

Mientras, en Catarroja, localidad de la 'zona cero' de la dana, se repite la voluntad de celebrar unas Fallas "con normalidad", pero más "poco a poco". En la falla l'Albufera, la más antigua de la población, tiene previsto celebrar el programa de festejos completo, al que de hecho sumarán "actividades extras para el vecindario" y hasta "alguna sorpresa" en su falla. "Somos optimistas, aunque seguimos estando tristes", ha reconocido su presidente, Javier Pérez.

En esta línea, ha admitido que la organización de la semana fallera ha supuesto "un esfuerzo extra para poder celebrar las Fallas como siempre". "A la gente la veo animada, pero no aún del todo. Acabamos de arrancar después de todo lo sucedido. Lo estamos consiguiendo pero nos falta un poco", ha expresado.

Al mismo tiempo, ha confiado en que durante los días grandes de las fiestas esto será "distinto y como siempre". "Pero sí que es verdad que los primeros días nos pillan un poco cojos. Somos poquitos y lo estamos sacando adelante, pero entiendo que la gente irá a mejor", ha añadido.

El presidente de la comisión ha indicado que en la falla tienen previsto celebrar las actividades "como de normal". Así, este sábado día 15 organizarán la tradicional 'xocolatà' mientras plantan la falla, el día 17 harán una merienda gracias a unas rosquilletas donadas por una empresa de este sector y el día 19 han encargado hasta 500 'fartons' para repartirlos con horchata entre el vecindario del barrio. Esta última actividad, ha remarcado, estará "abierta a todo el público" de la zona.

Esta comisión también participará en la Ofrenda de València el día 17 sobre las 23.30 horas. "Iremos el cuadro de honor y al día siguiente tendremos la nuestra en el pueblo", ha precisado. De hecho, para esta última, el 'cadafal' de la Virgen, dañado a consecuencia de la dana, se ha conseguido arreglar con "la mayor prisa".

ACTO VANDÁLICO EN LA CARPA

En cuanto a los monumentos, en la falla l'Albufera tuvieron algo de suerte, ya que la infantil todavía no se había empezado a construir cuando irrumpió la dana, aunque la grande sí y se encontraba en unos bajos ubicados en el barrio del Raval, el más afectado por las inundaciones, donde el agua llegó a superar los dos metros de altura. "La persiana --de los bajos-- voló, pero por suerte los ninots no salieron", ha aseverado.

Sin embargo, se da la circunstancia de que la carpa de esta comisión ha sufrido hace un par de días un acto vandálico y apareció rajada. "No sabemos quién es, no sucede nunca ningún altercado... realmente no tenemos problemas", ha manifestado.

"ESTAMOS AQUÍ Y SALIMOS ADELANTE, IGUAL QUE CON EL COVID"

Desde Benetússer, el mundo fallero de la localidad espera la celebración de las fiestas "con muchas ganas y mucha ilusión", y este año más si cabe "por todo lo vivido" tras la dana, según explica la secretaria de la Junta Local Fallera, Trini Sánchez.

Así, aunque los casales "todavía están a medio gas porque han resultado muy afectados --por la dana-- y no ha dado tiempo a reconducir todo", los falleros "se han movilizado lo más rápido posible para poder llegar en condiciones", ha resaltado.

De esta manera, en este municipio de l'Horta Sud desplegarán "todo el calendario fallero estipulado" en su totalidad. "No se suprime ningún acto, salvo, por circunstancias, el tema de los premios de calles engalanadas", puesto que los adornos, que estaban "guardados en plantas bajas" el 29 de octubre, "se los llevó la dana" y, con ello, "el trabajo de todo un año", ha lamentado Sánchez.

Por el contrario, sí que entregarán premios a los monumentos, que "finalmente se salvaron" de las inundaciones. Con todo, desde Benetússer esperan unas fiestas con "mucha normalidad" y, en esta ocasión, con "muchas ganas por todo lo vivido". "Es una manera de decir que estamos aquí y que salimos adelante, igual que salimos del covid salimos de la dana", ha resumido.

Y EN PAIPORTA, LA FALLA SOLIDARIA SOM

Mientras, en Paiporta, desde hace unos días ya está plantada en la plaza de la Iglesia la falla del proyecto SOM, que busca homenajear a las personas y municipios afectados por la dana y agradecer a los voluntarios su ayuda en la reconstrucción, en un "símbolo de que no se olvide" la tragedia. La 'cremà' de esta falla no se realizará el 19 de marzo, como es habitual, sino el 22, "para que todo el mundo quiera disfrutarla pueda hacerlo".

El monumento tiene 12 metros de altura y presenta un cuerpo central en forma de manos que sostiene llamas de vareta iluminadas desde el interior, lo que representa "la luz que une en los momentos más difíciles". En la base de la falla figuran los nombres de todos los municipios afectados por la dana y a los lados se ubican figuras de falleros y voluntarios sin rostro definido, en homenaje a quienes brindaron su ayuda de manera "desinteresada".