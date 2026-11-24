Archivo - Imagen de archivo de unos bomberos trabajando en el incendio de la Calderona del verano de 2026 - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN - Archivo

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por la Universidad de Cádiz (UCA) donde participa el Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CIDE), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universitat de València (UV) y la Generalitat Valenciana, ha demostrado que plantar árboles en terrenos no forestales puede incrementar la actividad de los incendios, lo que pone en cuestión la eficacia de determinadas estrategias de mitigación del cambio climático. Los investigadores cifran en un 38 por ciento ese aumento del riesgo en la región mediterránea.

La investigación, publicada en la prestigiosa revista científica 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS), revela que, en el conjunto de las regiones templadas analizadas, la transformación de estos terrenos en plantaciones forestales "se asoció con un aumento del 26 por ciento en la ocurrencia de incendios y del 23% en la superficie quemada".

El trabajo está firmado por un equipo internacional del que forman parte las investigadoras Irene Repeto Deudero y Susana Gómez González, vinculadas al Departamento de Biología y al Instituto de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria (IVAGRO) de la UCA, y Juli G. Pausas, investigador del CSIC en el CIDE, junto a otros especialistas de instituciones científicas de Chile y Finlandia.

Según ha informado el CSIC en un comunicado, plantar árboles se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas para combatir el cambio climático, debido a su capacidad para capturar dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, los autores del estudio advierten de que esta práctica "no siempre genera los beneficios esperados", especialmente cuando se lleva a cabo en ecosistemas que naturalmente están dominados por pastizales, sabanas o matorrales.

De hecho, esta transformación del uso del suelo, conocida como forestación, "puede modificar la cantidad y distribución de la vegetación combustible y, con ello, alterar el comportamiento de los incendios".

ANÁLISIS DE 67.248 ÁREAS

Para evaluar las consecuencias de esta práctica, el equipo científico analizó 67.248 áreas distribuidas por los biomas templados del planeta (un bioma es un conjunto de ecosistemas de una zona geográfica que comparten clima, suelo, flora y fauna) que fueron transformadas en plantaciones forestales entre 2001 y 2023.

Este trabajo se realizó gracias a la información obtenida por satélite y modelos estadísticos, que permitió comparar la actividad de los incendios antes y después del establecimiento de las plantaciones, teniendo en cuenta factores climáticos y humanos "que también pueden influir en su aparición y propagación".

Los resultados de este trabajo muestran que los impactos de las plantaciones forestales varían "considerablemente" según las características del ecosistema. De hecho, los mayores incrementos se observaron en las regiones de bosques templados de coníferas, donde la ocurrencia de incendios se multiplicó por 2,7 respecto a la que tenían esos terrenos antes de ser plantados, y la superficie quemada prácticamente se duplicó. Por su parte, en los ecosistemas mediterráneos, la frecuencia de incendios aumentó un 38% y la superficie quemada un 9%.

Este último resultado adquiere "especial relevancia" en territorios de clima mediterráneo, como el sur de Europa, donde las sequías estivales, las altas temperaturas y la presencia de vegetación inflamable favorecen la propagación del fuego. En estas condiciones, la incorporación de nuevas masas forestales "puede aumentar la cantidad y continuidad del combustible vegetal, contribuyendo a intensificar la actividad de los incendios".

Este trabajo de investigación también ha identificado comportamientos diferentes en otros ambientes como en las regiones de bosques templados de frondosas, formados por árboles de hoja ancha como robles o hayas, y bosques mixtos, que combinan frondosas y coníferas. En estos paisajes, la forestación redujo un 23% la ocurrencia de incendios, pero incrementó un 2 % la superficie quemada. En otras palabras, "aunque los incendios pueden producirse con menor frecuencia, cuando aparecen, tienden a afectar a mayores extensiones", según el CSIC.

Este resultado es "especialmente significativo", ya que casi la mitad de las plantaciones forestales del mundo se encuentran en este tipo de ecosistemas. Por este motivo, incluso modificaciones "relativamente moderada"s en el comportamiento del fuego pueden tener consecuencias ambientales y socioeconómicas importantes.

NO HAY RESPUESTA ÚNICA A LA PLANTACIÓN

El CSIC subraya que es necesario señalar también que en el bioma de pastizales, sabanas y matorrales templados fue el único de los analizados en los que la forestación se relacionó con una disminución de la ocurrencia de incendios, concretamente del 18%, sin que se observara un incremento significativo de la superficie quemada.

Estas diferencias ponen de manifiesto que "no existe una respuesta única" a la plantación de árboles y que sus efectos dependen del "contexto ecológico y climático de cada territorio". Por ello, los autores consideran necesario evaluar las características de los ecosistemas antes de impulsar programas de forestación a gran escala.

De esta manera, las políticas de mitigación climática basadas en la plantación de árboles deben incorporar una evaluación del riesgo de incendios y de las características de los territorios donde se pretende actuar. "No se trata de cuestionar la importancia de los bosques ni de su conservación, sino de reconocer que plantar árboles en cualquier lugar no constituye necesariamente una solución adecuada frente al cambio climático", concluyen.