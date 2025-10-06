La Plataforma per l'Ensenyament Públic apoya la huelga educativa del 20 de noviembre

VALÈNCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma per l'Ensenyament Públic ha mostrado su apoyo a la huelga anunciada por los sindicatos STEPV, CCOO PV y UGT-PV, previsiblemente el próximo 20 de noviembre, para reclamar mejoras salariales, bajada de ratios, disminución de la carga de trabajo en los docentes, mejora en infraestructuras, derogación de la Ley de Libertad Educativa y reversión de los recortes.

Esta organización --compuesta por familias, asociaciones de directores y directoras, sindicatos de enseñanza, alumnado y otras entidades-- asume las reivindicaciones y apoya tanto la convocatoria de huelga como la propuesta de manifestación el 8 de noviembre en las tres capitales de provincia y todas las asambleas comarcales sindicales que se llevarán a cabo durante octubre.

A partir de este martes, en la primera de las asambleas sindicales para abordar la huelga, la plataforma propondrá una serie de movilizaciones para "calentar" la convocatoria. Entre ellas, celebrar tres concentraciones cada jueves antes de la huelga en tres capitales de comarca, para lo que convocará a asistir cada semana a un centro diferente con un lema específico para reivindicar un motivo de la huelga.

Desde la Plataforma per l'Ensenyament Públic hacen un llamamiento a toda la comunidad educativa a dignificar la enseñanza y a salir de nuevo a la calle por la defensa de la escuela pública, frente a "una Conselleria de Educación que se hace la desentendida en todas las mejoras necesarias en la enseñanza pública".

"Destacamos la importancia de involucrar a las familias en el calentamiento y la convocatoria de huelga porque todas las reivindicaciones de esta huelga tienen impacto en la enseñanza pública en general y en el alumnado en particular. Está en juego la dignidad de la enseñanza pública", expresa Rubén Pacheco, portavoz de la plataforma y presidente de FAMPA-Valencia.