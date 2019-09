La plaza del Ayuntamiento celebra la Semana de la Movilidad con una feria, paseos en bici y un homenaje a Queen

Publicado 20/09/2019 13:48:02 CET

La Playa del Ayuntamientode València centra la Semana de la Movilidad Sostenible

La plaza del Ayuntamiento de València acoge este fin de semana diversas actividades para celebrar la Semana de la Movilidad: el sábado se celebrará la Feria de la Movilidad, con actividades, un circuito y una exposición para "descubrir todas las formas de movilidad sostenible", mientras que el domingo habrá paseos en bicicleta, espectáculos de acrobacias y el concierto 'By Bike at the Opera', un homenaje musical a Queen.

La programación comenzará el sábado a las 10.30 horas, y se prolongará hasta las 20.30. El domingo, el Día Sin Coches, comenzará con una total de seis paseos en bicicleta, que partirán desde diversos barrios alrededor de las 10:00 horas, hacia la plaza del Ayuntamiento (la llegada está prevista a las 11:00 horas).

Una hora después, se ofrecerá en este espacio el espectáculo/concierto 'By Bike at the Opera', un homenaje musical a la banda británica Queen. También se podrá disfrutar del espectáculo acrobático 'Artic Cycling Freestyle'.

Por otra parte, tanto el sábado como el domingo el acceso a los autobuses de la EMT será totalmente gratuito. Quienes validen el viaje con la tarjeta multitítulo habitual verán que no se cobran los viajes esos días; y a quienes carezcan de ella, se les entregará gratuitamente un título de viaje.

Las actividades programadas abarcan todos los aspectos de la movilidad de cara a avanzar en la consolidación del nuevo modelo de movilidad que se está construyendo en València.

Se ha previsto un dispositivo de movilidad para garantizar el uso peatonal de la plaza del Ayuntamiento, que estará vigente desde las 09.00 horas de mañana sábado hasta las 22.00 horas del domingo.