PLD Space nombra consejera independiente a Candace Johnson

Candace Johnson - PLD SPACE

ALICANTE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

PLD Space, con sede en Elche (Alicante), ha nombrado nueva consejera independiente de su consejo de administración a Candace Johnson, "una de las figuras más relevantes e influyentes de la industria espacial global", ha informado la empresa aeroespacial en un comunicado.

La llegada de Johnson representa "un hito estratégico" para la compañía, que ha explicado que "refuerza su gobierno corporativo y su visión global en una fase decisiva de crecimiento, marcada por el primer vuelo de prueba de Miura 5, y su consolidación como un actor clave para garantizar acceso independiente y global al espacio", ha señalado.

Desde PLD Space han apuntado que la incorporación de esta experta "también incluye una experiencia y una red de contactos inigualables en el ecosistema espacial y de las telecomunicaciones a nivel mundial".

"Es un verdadero honor dar la bienvenida a Candace a nuestro consejo de administración", ha comentado Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, quien ha apuntado que "su trayectoria y su profundo conocimiento de la industria son incalculables".

Y ha resaltado: "Contar con su perspectiva estratégica será un activo clave mientras avanzamos en nuestra misión de convertirnos en líder mundial del transporte espacial. Su decisión de unirse a nosotros es la mayor validación posible de que nuestra tecnología, nuestro equipo y nuestra visión de negocio van en la dirección correcta".

Por su parte, Johnson ha añadido que "el acceso al espacio es uno de los asuntos más críticos a los que se enfrenta la economía espacial del trillón de dólares". "Estoy encantada de haber sido elegida para el consejo de administración de PLD Space, uno del selecto grupo de compañías privadas a nivel mundial que desarrollan sistemas de lanzamiento completos, permitiendo un acceso global al espacio apoyado por una red estratégica de localizaciones por todo el mundo", ha apostillado.

TRAYECTORIA

Según ha detallado PLD, Johnson, "destacada por su amplia trayectoria", es "una de las arquitectas del sector espacial comercial moderno". En 1983, cofundó la Société Européenne des Satellites (SES) y fue la principal impulsora de SES Global, que en la actualidad "es el mayor operador de redes de satélites del mundo", como Astra, Intelsat y Galaxy.

Más tarde, fundó Teleport Europe, "la primera empresa europea de comunicaciones por satélite transfronterizas", y Europe Online, "el primer servicio en línea basado en Internet y red de banda ancha por satélite del mundo".

También desempeñó un "papel clave" en el desarrollo de Iridium y de International Launch Services (ILS), la empresa conjunta entre Krunichev y Lockheed Martin en 1995. En la actualidad, es socia y presidenta del consejo asesor de Seraphim Space, "el mayor fondo de capital riesgo del mundo especializado en el sector".

"He seguido de cerca la trayectoria de PLD Space desde que los presenté por primera vez a un grupo de 'business angels' europeos privados en el Congreso de la EBAN (Red Europea de Business Angels) celebrado en Oporto en 2015, y es para mí un gran motivo de satisfacción ver cómo su tecnología de lanzamiento, resiliente y reutilizable, ha sido preseleccionada por la ESA para el European Launcher Challenge, así como comprobar que sus planes financieros y de negocio cuentan con el respaldo y la inversión de instituciones e inversores de talla mundial como Mitsubishi Electric y el Banco Europeo de Inversión", ha apostillado Johnson.

Y ha sentenciado: "Como todos saben, soy una ferviente defensora de los emprendedores y de la democratización del espacio. Espero trabajar con el gran equipo de PLD Space para ayudarles a permitir que los sectores público y privado de todo el mundo accedan y utilicen el espacio y sus recursos para el mayor beneficio de la humanidad".

"HITOS"

El nombramiento de Johnson, primera mujer que forma parte del consejo de PLD Space, se produce tras una serie de "hitos que consolidan el liderazgo" de la empresa, "como el cierre de una ronda de inversión de 180 millones de euros liderada por Mitsubishi Electric Corporation, la obtención de financiación por 30 millones del Banco Europeo de Inversión (BEI) y la preselección por parte de la Agencia Espacial Europea (ESA) para el programa European Launcher Challenge (ELC)", han resaltado desde la compañía.