El Pleno acuerda por unanimidad promover la candidatura del Corpus como Patrimonio de la Humanidad

Archivo - Imagen de la Moma en la procesión del Corpus Christi de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha acordado este martes por unanimidad impulsar la candidatura de los festejos del Corpus Christi de València a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, en el marco del 700 aniversario de la instauración histórica de la festividad.

Así lo han acordado este martes los cuatro grupos municipales de la corporación, durante la celebración del pleno del Ayuntamiento del mes de mayo, tras un proceso de negociación llevado a cabo en la misma sesión plenaria.

El concejal Pere Fuset, en nombre de Compromís, ha defendido la moción para promover esta candidatura. La propuesta final recuerda que el Corpus Christi de València, documentado desde el siglo XIV y reconocido como Bien de Interés Cultural Inmaterial, constituye una de las expresiones festivas y patrimoniales más antiguas y representativas del pueblo valenciano.

La iniciativa destaca la oportunidad que supone la conmemoración en 2026 del 700 aniversario de la instauración histórica de la festividad. El texto defiende que el Corpus supera su dimensión religiosa y local para proyectarse como un conjunto cultural mediterráneo integrado por las Roques, los misterios, las danzas, la música, los toques manuales de campanas, la indumentaria y los personajes simbólicos y alegóricos.

La moción acordada insta a iniciar los trabajos técnicos, patrimoniales e institucionales necesarios para impulsar ante el Ministerio de Cultura una candidatura conjunta de las festividades valencianas del Corpus a la UNESCO. También propone implicar a la Generalitat en la conservación y restauración de las Roques; estudiar y poner en valor las pinturas aparecidas en la Casa de les Roques; y trasladar los acuerdos a las instituciones y colectivos vinculados a la fiesta. Fuset se ha congratulado de llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno a la hora de defender la idea esencial de esta moción.

En esa línea, la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, ha afirmado que "por encima del interés partidista, está el interés general, las tradiciones y la sociedad valenciana". "Haremos las cosas con rigor y solvencia, no como un sainete", ha recalcado.

La también regidora del Grupo Vox ha invitado al resto de formaciones políticas a "reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de València con la festividad del Corpus Christi, en el marco de su 700 aniversario, y en la tramitación ya iniciada para su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Por su parte, la concejala socialista Nuria Llopis ha celebrado el acuerdo "después de que el gobierno municipal haya rectificado su rechazo inicial en la comisión de la semana pasada" y "finalmente haya salido adelante una iniciativa clave para proteger, reconocer y proyectar internacionalmente una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad", al tiempo que ha subrayado que el consenso alcanzado hoy demuestra que "cuando se dejan a un lado los intereses partidistas, València avanza".

Además, la moción insta al Ayuntamiento a impulsar, "junto con las administraciones y entidades competentes, las iniciativas necesarias para avanzar en el reconocimiento del Corpus Christi de València como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.