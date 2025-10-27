El pleno de Alicante debatirá la modificación de crédito para las obras de emergencia en el Castillo de Santa Bárbara

ALICANTE, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este lunes el expediente de la cuarta modificación de créditos del presupuesto municipal de 2025 por 500.000 euros para obras de emergencia la ladera noroeste del monte Benacantil, en el Castillo de Santa Bárbara, ante el "riesgo de desprendimientos", por lo que se elevará al pleno de este jueves. PP, PSPV, Vox y Compromís han dado luz verde al expediente, mientras EU-Podem se ha abstenido.

Los trabajos en el fuerte se han iniciado con la colocación de mallas de protección y continuarán el próximo año con un presupuesto total de 1,5 millones de euros, de los que un millón se incluirá en las cuentas de 2026, según ha señalado el consistorio en un comunicado.

La actuación consiste en la ejecución de las obras de protección y contención de material pétreo inestable en el macizo rocoso del Benacantil, bajo el macho del Castillo de Santa Bárbara, extensibles al frente recayente al parque de la Ereta, así como a otras zonas puntuales del macizo que "requieran dichas medidas u otras tendentes a evitar riesgos por desprendimientos".

La concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, ha señalado que esta modificación de créditos es "necesaria" al tratarse de "una situación sobrevenida que se debe acometer de emergencia para garantizar la seguridad en las inmediaciones del castillo". Además, ha agradecido el voto a favor de "la mayoría de los grupos municipales" y ha indicado que espera "que se mantenga en el próximo pleno".

Por otro lado, en la comisión han salido adelante las modificaciones de crédito del Patronato Municipal de Turismo y de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social para "sufragar mejoras en el servicio de salvamento y socorrismo". También se ha aprobado el incremento de la cuantía global de productividad dentro de la carrera profesional de los funcionarios municipales, dentro del acuerdo del equipo de gobierno del PP con el grupo Vox, que está en la oposición.