'Podcast, el Podcast' llega a Rambleta rescatando el sketch de audio como materia prima de la comedia

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La terna de cómicos formada por Laura del Val, Jorge Yorya y Miguel Campos Galán, arropados por Aarón Aguilera como responsable del hilo musical, desembarcan, el próximo domingo, 22 de febrero, en La Rambleta de València con el show surgido de 'Podcast el podcast', formato que nació independiente y que fue apadrinado por RTVE Play.

Una propuesta de sketches radiofónicos que en su versión teatral, y tal como relata a Europa Press Miguel Campos Galán, se basa en coger las mejores píldoras que han ido construyendo en la emisión de los programas y reciclarlos para el show dándoles valor añadido.

Desde la base de "hacer nuevas versiones" de los pases que más han triunfado, al intención es "ir un paso más allá con cosas que queremos que se queden grabadas", a modo de "capítulo especial".

Hacerlo delante del público hace que el espectáculo se enriquezca, con la versatilidad que da además la opción de que Aarón Aguilera reedite cantando y en directo los clásicos más especiales que han ilustrado las secuencias que han llevado al éxito a esta propuesta de podcast, conformando "un musical de una hora y media".

'Podcast el Podcast' nació por el ímpetu del póker de ases detrás de su producción, hasta que bajó la persiana por falta de monetización. Fue ahí cuando se llamó a la puerta de RTVE Play, quien se sumó al barco dando una vida extra al formato.

"El podcast funcionaba porque molaba mucho. Era un podcast muy diferente. Hicimos 40 programas a riñón porque no nos dio por preguntar si alguien se apuntaba, pero de repente descolgamos los teléfonos y encontramos apoyo", explica el cómico segoviano.

El crecimiento del programa lleva a Campos Galán incluso a asegurar que los últimos capítulos sonlos más redondos y consolidados del proyecto. "Estamos mucho más sintonizados que nunca, creo que hemos comprendido cómo va el formato y cada vez escribimos mejores sketches", señala.

Hace en este punto una defensa del sketch como una unidad de medida del humor que siempre ha funcionado en televisión, pero que en la actualidad se explota poco en formato más radiofónico.

"Seguro que os acordáis de un chiste de Gomaespuma que era una carta de Santa Claus de la que todo el mundo se rió. Siempre han existido sketches de audio dentro de programas de radio, pero hace mucho que se dejaron de hacer", recalca Campos, que reivindica esta unidad de medida del humor que requiere necesariamente de una colaboración activa de quien recibe la broma. "Necesita una implicación por parte de quien escucha".