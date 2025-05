Podemos ve "cada día más evidente" que Mazón "sí tuvo una implicación" en el envío del ES-Alert la tarde del 29O

Compromís destaca la "contundencia" y "claridad" de la jueza de Catarroja mientras el PP insiste en poner el foco sobre Polo (CHJ)

Podemos considera "evidente" que la exconsellera Salomé Pradas tuvo "una absoluta pasividad criminal" en la tarde del 29 de octubre --el día de la dana-- porque "estuvo esperando a un presidente que estaba desaparecido en las horas más críticas", en alusión a Carlos Mazón. De hecho, cree que lo "único positivo" hasta ahora es que "cada día es más evidente" que el jefe del Consell "sí tuvo una implicación en la decisión de enviar la alerta" (el mensaje del ES-Alert) a la población aquel día "cuando ya era demasiado tarde".

Mientras, Compromís destaca la "contundencia" y "claridad" de los últimos autos dictados por la jueza que investiga la gestión de la dana, al considerar que "se acerca mucho a lo que pensamos muchos" y es que la Generalitat era la responsable de la emergencia. Y el PP reitera el "máximo respeto" y "prudencia" al procedimiento judicial, al tiempo que insiste en poner el foco en el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, porque cree que tiene que aportar "mucha luz".

De este modo lo han manifestado desde los distintos partidos, en declaraciones a los medios este viernes, después de que la jueza de Catarroja, en un nuevo auto dictado el jueves en el marco de la causa penal de la dana, haya calificado de "más grosera" la "negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigado", en alusión a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su entonces número dos, Emilio Argüeso. También ha mantenido su decisión de no investigar al presidente de la CHJ porque "no hay responsabilidad penal" en su actuación.

De un lado, la coordinadora general de Podem y secretaria Internacional de Podemos, Mª Teresa Pérez, ha considerado "evidente", tal y como "ha dicho la propia jueza", que la exconsellera Pradas tuvo "una absoluta pasividad criminal en la tarde de la dana", porque "estuvo esperando a un presidente que estaba desaparecido en las horas más críticas". En un acto de su partido con motivo del Día de Europa, al ser preguntada sobre los últimos autos de la jueza, ha destacado que su formación sigue "muy de cerca este juicio" como acusación popular.

Dicho esto, ha asegurado que lo "único positivo" del proceso judicial es "ver que cada día es más evidente que Mazón sí tuvo una implicación en la decisión de enviar la alerta cuando ya era demasiado tarde, cuando ya había demasiados muertos encima de la mesa". Por todo ello, ha instado al PP, si "le queda un mínimo de decencia", a "asumir su responsabilidad y no intentar manchar al marido de la jueza, como está haciendo".

"Aunque esté acostumbrado a librarse de su responsabilidad con maniobras antidemocráticas como ha hecho siempre, esta vez no lo van a conseguir", ha advertido a los 'populares', al tiempo que ha sostenido que "la sociedad valenciana ya les ha juzgado" y ahora "queda que le juzguen los tribunales conforme a la ley". "Y eso va a pasar porque cada día hay pruebas más evidentes de que Mazón y su gobierno hizo una gestión absolutamente criminal", ha zanjado.

"MUY CONTUNDENTE Y MUY CLARA"

Por otro, para el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, la jueza "está siendo muy contundente y muy clara" y, además, cree que "se acerca mucho a lo que pensamos muchos": "Lo que está diciendo es que la emergencia era vuestra --de la Generalitat--, vosotros teníais que tomar las decisiones y vosotros no las tomasteis y se descuidaron".

Baldoví ha aprovechado para valorar también la elección del nuevo papa León XIV, "que comenzó su mandato haciendo referencia al papa Francisco y a las personas que peor lo pasan, a las más débiles". Frente a ello, y en este contexto, ha contrapuesto esta situación con lo vivido en Les Corts este jueves, donde quedó demostrado que el Consell "es un gobierno de bárbaros que no está pensando en las personas más desfavorecidas".

EL PP, "ESPERANDO ESCUCHAR" A POLO

Por el contrario, la portavoz adjunta del PP en Les Corts Laura Chulià ha puesto el foco en el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y en su próxima declaración como testigo ante la jueza. "Estamos esperando todos escucharla, por lo menos los que tenemos un poco de conocimiento y de 'trellat'", ha indicado. Para la 'popular', están "muy claras cuáles son las funciones y competencias" de las confederaciones hidrográficas, ya "no solo de la del Júcar", y, "ante una riada, por supuesto que tienen que aportar mucha información".

A su juicio, Miguel Polo es ahora mismo "la persona más buscada, por desgracia, para todos los medios de comunicación y los grupos parlamentarios, para poder escucharle, porque pensamos, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que es una persona que tiene que dar mucha luz y que tiene que decir muchas cosas relacionadas con las horas anteriores, con las horas durante el día 29 de octubre y con las horas posteriores", ha expuesto.

De cualquier modo, ha mostrado "máximo respeto" y "máxima prudencia" al proceso judicial y ha pedido a "ciertos partidos" que, en ese mismo marco, "no mareen y no intenten confundir a la gente", así como que no "intenten jugar con el dolor" de las víctimas. Y ha apuntado: "Una fase de instrucción es lo que es, y los criterios y las sentencias finales no las tiene que dar este juzgado, sino otro".