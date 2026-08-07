La Policía clausura una rave ilegal en el parque natural de la Serra Gelada

La Policía Local de Benidorm clausura una rave ilegal en el parque natural de la Serra Gelada - POLICÍA LOCAL DE BENIDORM

ALICANTE, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Benidorm (Alicante) ha clausurado una rave ilegal que se estaba celebrando en la zona del parque natural de la Serra Gelada.

Los agentes se personaron el miércoles en el lugar donde se estaba desarrollando esta fiesta sin autorización. "No estábamos invitados pero.... nos colamos", ironiza el cuerpo policial en su perfil de Facebook.

A su llegada, ordenaron el cese de la música, clausuraron la rave, identificaron a personas asistentes e interpusieron las correspondientes denuncias por varias infracciones detectadas.

La Policía Local recalca que el acceso a vehículos esta restringido en la zona del parque natural de Serra Gelada. Además, instan a respetar el entorno natural y afirman que "las mejores fiestas son las que cumplen las normas".