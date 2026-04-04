La Policía de la Generalitat activa el dispositivo preventivo 'Pascua Verde' para reducir los incendios

La Policía de la Generalitat activa el dispositivo preventivo Pascua Verde para reducir el riesgo de incendios forestale - GVA

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía de la Generalitat ha activado el dispositivo de vigilancia preventiva 'Pascua Verde' con el objetivo de reducir el riesgo de incendio forestal en los entornos naturales de la Comunitat Valenciana.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que las actuaciones principales de este dispositivo "se centrarán en la vigilancia y control de zonas de acampada y áreas recreativas, así como parajes y parques naturales distribuidos por todo el territorio valenciano, prestando especial atención al control de quemas y conductas ilícitas que atenten contra la flora y la fauna".

Además, también se controlará y vigilará el estacionamiento indebido de vehículos en caminos o pistas forestales que puedan suponer un obstáculo para el acceso de los vehículos de emergencias, ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

Asimismo, Valderrama ha detallado que este operativo "ha incrementado el número de efectivos destinados a las labores de prevención en materia medioambiental en las tres provincias de la Comunitat". Para ello, la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana contará con medios especiales como vehículos todoterreno 4x4 y equipos de drones que les permite llegar a cualquier punto.

Desde Emergencias han subrayado que, "como medida preventiva general, en las zonas de acampada, áreas recreativas y acampadas itinerantes autorizadas queda prohibido encender fuego con cualquier tipo de combustible". Para ello, solo se podrán utilizar las instalaciones debidamente diseñadas al efecto que cumplan con las medidas preventivas exigidas.

Igualmente, no está permitida la circulación de cualquier tipo de vehículo a motor por las sendas forestales; del mismo modo que tampoco está permitida la circulación de vehículos a motor de tres ruedas, cuatriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas, así como el uso de neumáticos de motocrós en la rueda motriz, las motos de trial o enduro por las pistas forestales.

El titular de Emergencias e Interior ha insistido en que "no está permitido la realización de actividades con riesgo de incendio, como el uso de material pirotécnico u otros a menos de 500 metros de masa forestal". Del mismo modo, ha remarcado que, "cuando se declare la situación de nivel 3 de preemergencia por riesgo de incendios forestales, está prohibido el uso de fuego en cualquier zona forestal, incluyendo las quemas controladas".

"Tampoco están permitidas las actividades y el uso de elementos que produzcan un nivel de ruido que sobrepase al del ambiente habitual en su entorno o exceda el límite que exige la correcta convivencia ciudadana y se respetará la flora y la fauna de la zona", tal y como han añadido desde la Policía de la Generalitat.

Por último, Valderrama ha apelado a la "concienciación ciudadana" y ha hecho un llamamiento a la población "para que si ven humo o un conato de incendio, avisen de inmediato al teléfono de emergencias 112".