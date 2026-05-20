La Policía interviene 30 kilos de cocaína y detiene a dos hombres en Dolores y Rojales

Efectos intervenidos - JEFATURA

ALICANTE 20 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las localidades alicantinas de Dolores y Rojales a dos hombres de 36 y 37 años como presuntos responsables de los delitos contra la salud pública y han intervenido 30 kilogramos de cocaína, según ha informado Jefatura en un comunicado.

El grupo de estupefacientes de la Comisaría de Policía Nacional en Elche tuvo conocimiento de que un hombre se estaba dedicando a la distribución sustancia estupefaciente a mediana escala, ya que se dedicaba a proveer a otros distribuidores.

Durante el desarrollo de la investigación, los agentes realizaron diversas vigilancias y seguimientos que permitieron identificar a dos personas, las cuales se dedicaban a la guarda y distribución de sustancias estupefacientes a mediana escala.

El primer investigado realizaba viajes por diversas localidades en los cuales tomaba muchas medidas de protección para evitar los posibles seguimientos policiales y, así, distribuir la sustancia estupefaciente a terceras personas. La función del segundo investigado se basaba en la guarda, adulteración y envasado de la droga que posteriormente iba a ser distribuida.

Los investigadores, tras hallar gran cantidad de indicios probatorios, llevaron a cabo un operativo de entrada y registro de los domicilios de los investigados previa autorización del juzgado competente.

Durante los registros correspondientes, se encontraron cerca de 30 kilos de cocaína, casi cuatro kilos de hachís, una pistola del calibre 9 mm, junto a munición, 11.420 euros en efectivo, dos básculas de precisión diversos enseres y precursores para el tratamiento de la droga.

Los investigadores intervinieron también tres vehículos, los cuales usaba uno de los detenidos cuando realizaba los viajes para distribuir la sustancia, ya que disponían de 'caletas' o compartimentos ocultos para trasportar la droga y que a simple vista no se veían.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de las localidades de Orihuela y Torrevieja. Se ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de los encausados.