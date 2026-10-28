La Policía investiga el apuñalamiento de un hombre en la zona norte de Alicante

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está investigando el apuñalamiento de un hombre de 47 años en la zona norte de Alicante, según ha avanzado este miércoles 'Información' y han confirmado a Europa Press fuentes del cuerpo de seguridad.

Por el momento, no han trascendido los detalles de las circunstancias en las que ha ocurrido este suceso, cuyas pesquisas ha asumido el Grupo de Delincuencia Violenta, con el fin de aclarar los hechos.

Así, la Policía ha confirmado el apuñalamiento sufrido por este varón de 47 años. Se desconoce si se han practicado detenciones relacionadas con ello. Tampoco se sabe nada del contexto en el que se habría producido.