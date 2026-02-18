La Policía Local de Alicante sigue en Les Naus para comprobar "piso por piso" si los adjudicatarios viven en las VPP

La Policía Local de Alicante entra en Les Naus - MONTAJE A PARTIR DE EP E INSTAGRAM DE LUIS BARCALA

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Alicante sigue este miércoles en la urbanización de viviendas de protección pública (VPP) Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, para determinar "piso por piso" si los adjudicatarios realmente residen en esos inmuebles.

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han precisado que "los trabajos de comprobación continúan", aunque por el momento el consistorio no ha detallado en cuántas VPP se han realizado esas actuaciones ni si se han detectado posibles irregularidades.

Precisamente, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), publicó este martes por la tarde en redes sociales un vídeo en el que se puede observar a varios agentes del cuerpo policial entrando en este complejo residencial.

Horas antes, por la mañana, indicó en una rueda de prensa que había dado instrucciones a la Policía Local para comprobar "piso por piso" quién vive en las VPP. "Quiero que se inspeccionen inmediatamente las viviendas una por una y que se compruebe quién vive en los pisos adjudicados y si están ocupados legalmente", señaló.

Además, durante esa comparecencia, el primer edil desveló que dos adjudicatarios de Les Naus renunciaron a los inmuebles de los que eran beneficiarios. También dijo que confiaba en que hubiera "otras muchas" renuncias.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Cabe recordar que la Fiscalía ha enviado a la titular de la plaza número 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante sus actuaciones relativas a la adjudicación de las VPP en Les Naus.

La jueza adoptó la decisión de abrir diligencias previas tras recibir una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, que fue presentada por Manos Limpias contra nueve personas. Entre ellas, la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, que dimitió tras conocerse que ella está entre las beneficiarias de las VPP, y también una exdirectora general y otros empleados municipales.

La polémica surgió tras conocerse que Gómez y familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, estaban entre los adjudicatarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

La oposición del consistorio, conformada por PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox, exigió a Barcala su dimisión como alcalde por estos hechos en un pleno extraordinario y monográfico sobre las VPP. En estas semanas, el primer edil ha defendido las actuaciones y medidas adoptadas por el equipo de gobierno tras las informaciones conocidas.