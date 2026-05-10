Policía Local de Castelló de la Plana pone en marcha una campaña de prevención y control de drogas en centros educativos

La Policía Local de Castelló de la Plana pone en marcha una campaña especial de prevención y control de drogas en entornos escolares - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA

CASTELLÓ 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Castelló de la Plana, a través de la Unidad Canina (UCAN) y de la Unidad Agente Tutor, comenzará esta semana una campaña especial de prevención, concienciación y control del consumo y tenencia de drogas en los entornos de los centros educativos.

Esta iniciativa se desarrollará en todos los distritos y consistirá en dispositivos conjuntos que actuarán en las inmediaciones de colegios e institutos en horarios estratégicos, según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado. El objetivo principal de esta campaña, según ha indicado, es "continuar avanzando en las labores de prevención frente al consumo de sustancias estupefacientes entre menores y jóvenes".

La presencia de la Unidad Canina permitirá realizar controles preventivos y labores de detección en distintos puntos próximos a los centros, mientras que la participación de la Unidad Agente Tutor facilitará la coordinación directa con las direcciones de los colegios e institutos y el seguimiento de cualquier incidencia que pudiera producirse durante el desarrollo de los dispositivos.

La campaña se ha planteado desde un enfoque "eminentemente preventivo y de colaboración con la comunidad educativa". La figura del Agente Tutor, según el consistorio, resulta "especialmente importante" en este tipo de actuaciones, ya que es la unidad policial que mantiene un contacto permanente y directo con los equipos directivos de los centros educativos.

"COMUNICACIÓN INMEDIATA"

Esta relación, ha valorado, facilita una "comunicación inmediata" ante cualquier situación detectada y permite actuar de manera coordinada con los responsables educativos y con las familias cuando sea necesario, lo que favorece una respuesta "más eficaz y cercana".

Además de la labor policial y de control, esta iniciativa busca "reforzar el mensaje de concienciación social frente al consumo de drogas en edades tempranas, al fomentar la prevención como principal herramienta para evitar conductas de riesgo entre los menores".

Así, ha destacado que la presencia visible de los agentes en las inmediaciones de los centros educativos pretende también "transmitir tranquilidad a las familias y contribuir a generar espacios escolares más seguros y protegidos para los jóvenes".

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha señalado que este proyecto "nace con la intención de reforzar la prevención y de seguir trabajando de forma cercana con los centros educativos y las familias". "Queremos que los entornos escolares sean espacios seguros y libres de cualquier situación relacionada con el consumo o la tenencia de drogas, y para ello es fundamental la presencia policial y la coordinación constante con la comunidad educativa", ha subrayado.

Ortolá ha destacado también que la colaboración entre la Unidad Canina y la Unidad Agente Tutor "permite desarrollar un trabajo mucho más completo y eficaz, porque se une la capacidad operativa y preventiva de la UCAN con el conocimiento directo que tienen los agentes tutores sobre la realidad diaria de los centros educativos".

A juicio del edil, esa cercanía "facilita la detección temprana de posibles problemas y mejora la comunicación inmediata con las direcciones de los institutos y colegios".

Asimismo, el concejal ha subrayado que este tipo de campañas "no persiguen únicamente sancionar determinadas conductas, sino sobre todo prevenir, concienciar y proteger a los menores". "La coordinación entre Policía Local, centros educativos y familias es fundamental para seguir construyendo una ciudad más segura, más responsable y más comprometida con la protección de nuestros jóvenes frente a las drogas y otras conductas de riesgo", ha concluido.