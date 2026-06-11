La Policía Local de Picassent detiene y denuncia a cuatro menores por defecar en la piscina municipal

Imagen de las cámaras de vigilancia de la piscina - AYUNTAMIENTO PICASSENT

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Picassent (Valencia) ha detenido y sancionado a cuatro menores por presuntamente arrojar mobiliario a la piscina grande y a hacer sus necesidades en la infantil. Los hechos ocurrieron la pasada semana por la noche, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Los detectores y las cámaras de las instalaciones alertaron a la Policía Local, que procedió a la detención de los asaltantes, quienes posteriormente fueron trasladados a dependencias policiales para su identificación y dar aviso a sus progenitores al ser menores de edad.

De momento, se les ha requerido el pago del coste de vaciado, limpieza, desinfección, analíticas y llenado de la piscina infantil, cuyos trabajos presupuestados en más de 4.000 euros han sido necesarios tras la acción de los menores.

Además el Ayuntamiento de Picassent ha cursado la correspondiente denuncia que puede conllevar una sanción de hasta cuatro veces el valor de lo dañado, por lo que la sanción podría llegar hasta casi los 20.000 euros.

Desde el consistorio se apela a la responsabilidad de todos para estos días de verano, "porque estos incidentes repercuten en el disfrute con normalidad de las instalaciones municipales", ya que cada vez que se perpetra un incidente de estas características se tiene que cerrar algunos días la piscina para acometer su limpieza y desinfección, afectando a los usuarios.

También se recuerda que todas las instalaciones del polideportivo municipal cuentan con un sistema de vigilancia de cámaras, sensores y alarma, además de una especial cobertura por parte de la Policía Local para estos meses de verano.