La Policía Nacional desarticula en La Safor un grupo criminal dedicado al tráfico de cocaína

VALÈNCIA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en varias localidades de la comarca valenciana de La Safor a seis personas, una mujer y cinco hombres, de edades entre 28 y 60 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, por dedicarse presuntamente, a la adquisición, distribución y venta de cocaína, tal como ha informado Jefatura en un comunicado.

La investigación dio comienzo el pasado mes de abril, cuando los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Gandia (Valencia) tuvieron conocimiento de que tres personas de una misma familia estarían dedicándose de manera coordinada y organizada junto a otras dos personas, al tráfico de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína.

En la primera fase de la operación, los agentes localizaron a uno de los principales sospechosos en la localidad de Gandía cuando circulaba a bordo de un vehículo, hallando en el interior del mismo la cantidad de 300 gramos de cocaína, distribuida en bolsas de diferentes tamaños. Por este motivo, se procedió a su detención, así como a la intervención del vehículo.

Esta primera detención propició que los policías solicitasen una autorización de entrada y registro en una de las propiedades que los investigados utilizaban presuntamente, para almacenar y distribuir dicha sustancia estupefaciente.

En el registro se intervinieron efectos relacionados con la actividad delictiva tales como, un arma de fuego, dos armas blancas, diversos cartuchos de munición, seis básculas, varias envasadoras, diferentes útiles para la manipulación y distribución de sustancias estupefacientes, sustancias de corte, 180 euros, tres teléfonos móviles y dos vehículos.

En el marco de la operación han participado componentes de la Unidad de Guías Caninos de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, así como agentes de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Gandía. Finalmente, los agentes procedieron a la detención de cinco de los investigados, alguno de ellos con numerosos antecedentes policiales, los cuales han ingresado en prisión. En total, cuatro de los seis detenidos han ingresado en prisión.