La Policía Nacional despliega un dispositivo especial de seguridad para las Fallas

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional está desarrollando durante estas celebraciones de las Fallas 2023 un dispositivo especial de seguridad con el objetivo de que las celebraciones transcurran dentro de la normalidad.

Los agentes de las diferentes unidades tienen como finalidad "garantizar el desarrollo pacífico de los actos falleros y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, mediante el mantenimiento y, en su caso, restablecimiento de la seguridad ciudadana y el orden público", han explicado las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Del mismo modo, tienen como objetivo prevenir y dar una respuesta adecuada ante la comisión de hechos delictivos, sobre todo los más comunes en estas fechas, como delitos contra el patrimonio o actos vandálicos.

La seguridad se intensifica sobre todo en aquellas zonas de mayor afluencia de personas en estas celebraciones y durante el desarrollo de los actos falleros, como la mascletà, los castillos de fuegos artificiales o la ofrenda.

Entre las unidades que participan en este dispositivo especial de seguridad, se encuentran Guías Caninos, Subsuelo, la Unidad de Intervención Policial (UIP), Medios Aéreos, el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), Caballería, los técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (TEDAX), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC) y el Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), además de policías de las diferentes Brigadas y Comisarías de Distrito, entre otros.

En el caso de Medios Aéreos, destaca el empleo del sistema antidrones, que permite detectar, inhibir y, en su caso, neutralizar, la incursión de los llamados drones piratas en el espacio aéreo.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR HURTOS

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que en estas celebraciones, con gran afluencia de personas, no hay que perder de vista las pertenencias, pues los carteristas aprovechan para actuar.

Por ello, la Policía da una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de hurtos ante grandes aglomeraciones: aconseja llevar únicamente el dinero y los objetos necesarios; no llevar todo lo valioso junto; no perder de vista el bolso ni utilizar bolsos que no tengan cierre; si hay mucha gente, colocar el bolso delante o cruzado en bandolera; no dejar a la vista objetos de valor y desconfiar de empujones y acercamientos sospechosos.