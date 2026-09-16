La Policía Nacional elige València como sede de la celebración de los actos centrales del Día de la Policía

Archivo - Imagen de archivo de los actos con motivo del Día del patrón de la Policía Nacional, en la Plaza de la Virgen, en Valencia (España) - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Policía ha elegido la ciudad de València como sede de la celebración de los actos centrales del Día de la Policía Nacional, que se llevarán a cabo mediante diferentes eventos entre los días 25 de septiembre y 2 octubre.

Una exposición policial, un concierto didáctico, una exhibición de diferentes unidades policiales, una jornada de conferencia y la gala de entrega de los 'Premios Policía Nacional' tendrán lugar los días previos a la celebración del acto central, que se celebrará el 2 de octubre en el Complejo Policial de Zapadores, y será el "máximo exponente" de todos los eventos con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo, ha informado la Policía en un comunicado.

Para el director general de la Policía, Francisco Pardo, lo que se pretende es "abrir las puertas de nuestra casa para mostrar al ciudadano cómo trabajamos, cuáles son nuestros cometidos y los medios con los que contamos. Queremos estar todavía más cerca de la sociedad para agradecer el afecto, cariño y respeto que los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunitat Valenciana demuestran a la Policía Nacional en su quehacer diario, como ya lo hicieron con motivo de la tragedia de la dana".

Según Pardo, "el apoyo recibido es para nosotros un gran estímulo para seguir cumpliendo nuestra misión constitucional" y por este motivo ha subrayado que quieren compartir la festividad en València, "una tierra que representa modernidad, historia, hospitalidad y progreso".

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha agradecido la elección de la ciudad para conmemorar estos actos: "Valencia siempre estará junto a los agentes de la Policía Nacional, defendiéndoles y valorando su trabajo porque la seguridad ciudadana es una prioridad para todos".

Para la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, "el ejemplo de la Policía Nacional, su vocación de servicio y su entrega han favorecido el descenso de la criminalidad total en España, en la Comunitat Valenciana y en la ciudad de Valencia". "Cabe destacar la profesionalidad que desarrolla la Policía Nacional en todo momento y en situaciones tan difíciles como las de la dana de Valencia, con el mayor despliegue de la historia reciente", ha añadido.

Bernabé ha recalcado que el trabajo de la Policía Nacional es "constante y se enfrenta a tremendos retos que tenemos por delante". "En una sociedad que vive exhausta de tanta polarización, de tantas fake news, es más importante que nunca el principal reto que es preservar la democracia. Y para eso la Policía Nacional siempre ha estado al frente".

HISTORIA Y EVOLUCIÓN

Durante una semana, Valencia será la sede de unas celebraciones "que reflejan la historia de la Policía, su evolución a lo largo de sus 202 años y de cómo se ha transformado en una Policía moderna y eficaz, preparada para prestar servicio al ciudadano".

El viernes 25 de septiembre será cuando se celebre la muestra de Unidades Policiales, situada en los aledaños de la Plaza de Toros. Habrá diferentes carpas para que los ciudadanos conozcan las unidades de la Policía Nacional y para que los niños puedan vivir una experiencia totalmente policial, quienes recibirán un diploma de recuerdo.

Además, ese mismo día, a las 10.00 horas, tendrá lugar en la Plaza de Toros una exhibición policial para colegios en la que participarán diferentes unidades: UIP, UPR, GEO, TEDAX-NRBQ, Guías Caninos, Caballería y la Unidad Aérea de la Policía Nacional. Durante la tarde del día 29, el Complejo Policial de Zapadores acogerá la conferencia titulada 'Una Policía para todos, comprometidos contigo'.

El auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía será la sede, a las 11.00 horas del día 30, de un concierto que ofrecerá la Banda de Música de la Policía Nacional. Durante el 'Concierto Didáctico en Familia: Música y Policía', los más pequeños disfrutarán de la música de una forma amena y divertida, una actividad con la que se pretende incrementar el conocimiento de la Policía a través de la música.

El día 1 de octubre a las 19:00 horas tendrá lugar la Gala de Premios Policía Nacional en el Teatro Martín i Soler del Palau de Les Arts Reina Sofía. Durante este acto se entregarán los Premios de Periodismo y el Premio Valores Humanos, convocados por la Fundación Policía Española y que reconocen aquellos trabajos que han analizado la labor realizada por la Policía Nacional para los ciudadanos en tres categorías: periodismo escrito y digital, audiovisual y radiofónico.

El Premio Valores Humanos premia los actos del personal que compone la Policía Nacional que mejor resalten la vocación de servicio y sacrificio, en su labor de protección y auxilio a la ciudadanía, se encuentren o no de servicio, así como el de quienes hayan realizado acciones de la misma naturaleza en colaboración con la Policía Nacional o de auxilio a uno de sus componentes o en defensa de la seguridad pública.

ACTO CENTRAL

El 2 de octubre a las 11.30 horas tendrá lugar el acto central del Día de la Policía en el Complejo Policial de Zapadores. Durante el evento se impondrán las condecoraciones al mérito policial tanto a integrantes de la Policía Nacional como a personas que han contribuido "de forma destacada en la mejora de la imagen policial".

Además se distinguirá a integrantes de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y menciones honoríficas a canes que prestan servicio en la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional.

Durante el evento se llevará a cabo el acto "in memoriam" en honor a los agentes fallecidos en acto de servicio y una formación dinámica de unidades motorizadas, que abrirá y cerrará la Unidad Aérea de la Policía, mostrará los vehículos policiales de las distintas unidades a todos los asistentes.