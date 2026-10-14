La Policía sigue buscando a la persona que hirió a otra de un disparo cerca del Palacio de Congresos

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia siguen buscando a la persona que hirió a otra de un disparo este martes cerca del Palacio de Congresos de la ciudad y se dio a la fuga.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, los agentes permanecen con la operación abierta y continúan buscando al presunto autor del disparo.

Los hechos tuvieron lugar este martes por la tarde en las inmediaciones del Palacio de Congresos de València, donde un hombre de 46 años resultó herido tras recibir un disparo.

Según los primeros indicios, la víctima, un hombre de Mali, recibió un disparo presuntamente efectuado por otro varón de nacionalidad colombiana, quien se dio a la fuga y es buscado por las autoridades policiales.

El herido fue atendido por un equipo médico del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), que posteriormente lo evacuó a un centro hospitalario de la capital valenciana, donde se le intervino quirúrgicamente.