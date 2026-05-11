PolinizaDOS llenará la UPV de arte urbano con artistas de cinco países y Lisboa como ciudad invitada

Imagen de archivo de PolinizaDOS de la UPV - UPV

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Artistas de cinco nacionalidades --Argentina, Portugal, Italia, España y Grecia-- actuarán sobre ocho muros del campus de Vera en la XXI edición del Encuentro de Arte Urbano PolinizaDOS 2026, que se celebra del 11 al 15 de mayo en varios espacios de la Universitat Politècnica de València (UPV).

La institución académica, a través del Área de Acción Cultural del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Sociedad y Tecnología, impulsa este certamen, nacido en abril de 2006 con la intención de "hacer confluir simbióticamente dos mundos inicialmente alejados como la universidad y el arte urbano, PolinizaDOS se convirtió pronto en un referente debido a su originalidad, realismo, impacto mediático e internacionalidad".

No en vano, en sus dos décadas de vida, por él han pasado más de 300 artistas --entre ellos, numerosos de gran prestigio a nivel global-- de más de una veintena de países.

En esta edición, el encuentro propone una reflexión en torno a la espacialidad, con el objetivo de ir más allá del mural como formato pictórico y contribuir a la construcción de un sentido espacial y arquitectónico. Para ello, se plantea una aproximación expandida

desde la investigación artística, entendida como una herramienta para la configuración de espacialidades propias cargadas de sentido discursivo.

En este contexto, PolinizaDOS vuelve a contar con artistas vinculados a una ciudad del ámbito iberoamericano, que en la presente edición es Lisboa, representada por el colectivo Os Espacialistas. Fundado en 2008, su trabajo se articula a partir de una investigación teórica y práctica sobre las relaciones transdisciplinares entre arte, arquitectura y educación. Su práctica se materializa en proyectos de acompañamiento artístico en obras de arte y arquitectura, así como en propuestas propias que incluyen intervenciones arquitectónicas, espacios escénicos, ensayos fotográficos, instalaciones performativas, happenings y performances.

Malditas Ternura, Manolo Mesa, Giulio Vesprini, Alexandros Simopoulos, Cristina Reyes y J. Warx completan un cartel de excepción El cartel se completa con las y los artistas seleccionados mediante convocatoria pública: Malditas Ternura, cuyo trabajo explora la sensibilidad de las historiografías colectivas; Manolo Mesa, centrado en la relación entre objeto y tradición de los espacios íntimos; Giulio Vesprini, que investiga la abstracción a través de composiciones de fuerte carácter gráfico; Alexandros Simopoulos, cuya práctica se sitúa entre la pintura y el conceptualismo referencial al espacio; y Cristina Reyes, que aborda el mural desde una aproximación narrativa y simbólica, como nuevas maneras de ver el mundo.

Asimismo, retomando la línea de apoyo al talento interno de la Facultad de Bellas Artes UPV, el jurado ha concedido un accésit a J. Warx, cuyo trabajo destaca por su aproximación discursiva sobre coyunturas contemporáneas, y que también participa en un Encuentro que vuelve a abrir las puertas de la politécnica valenciana al arte urbano.