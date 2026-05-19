El Pont de l'Assut de l'Or, cerrado al tráfico nocturno durante cuatro meses por las obras de reparación - AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha comenzado las obras de reparación y mejora del Pont de l'Assut de l'Or, que cruza el Jardín del Túria por la Ciutat de les Arts i les Ciències, para mejorar la seguridad de la estructura y alargar su vida útil. Durante cuatro meses, el tráfico nocturno del puente estará cortado entre las 22 y las 6 horas, franja horaria en que se acometerán los trabajos, mientras que se mantendrá en horario diurno.

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha visitado las obras acompañada del concejal de Urbanismo, Juan Giner, y ha afirmado que "es uno de los puentes más emblemáticos, más significativos de la ciudad". Según ha explicado, se ha considerado "muy importante y prudente acometer una inversión de 746.000 euros en unos trabajos que tienen una duración de 110 días, que se realizan en horario nocturno para que, de día, el tráfico pueda circular con normalidad", informa el consistorio.

Se trata de una intervención que analiza el estado del puente, hace un análisis de la situación, elimina todos los elementos que puedan estar oxidados y realiza un repintado. "Para nosotros es fundamental realizar el seguimiento y el mantenimiento de estas obras emblemáticas de la ciudad, obras que no se habían hecho desde hace muchísimos años", ha indicado la primera edil.

Las obras de reparación y rehabilitación en este puente se ejecutan después de que una inspección municipal detectara problemas de corrosión, fisuras y blandones, entre otros. El Ayuntamiento modificará el balizamiento de la estructura para cumplir la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en materia de servidumbre aeronáutica, puesto que tiene una altura de más de cien metros.

Pavasal es la empresa adjudicataria del contrato por un importe de 746.269 euros (IVA incluido). El proyecto técnico, que fue aprobado por la junta de gobierno local el pasado julio, incluye la reparación de fisuras y grietas, la sustitución de elementos de contención, la inspección de balizas y pararrayos y la mejora de los accesos al interior de la estructura.

EQUIPO DE ALPINISTAS A 110 METROS DE ALTURA

Respecto a los tirantes de retención del puente, un equipo de alpinistas trabaja a 110 metros de altura para hacer el desbastado mecánico y la preparación superficial del metal. Después realizarán la primera imprimación de protección base y la adherencia correcta del sistema.

En cuanto al pilón, los operarios trabajan con una superficie elevadora de 43 metros para hacer el tratamiento inicial de la estructura, que incluye el desbastado del material base y la aplicación de la primera capa de imprimación.

En lo que se refiere a los tramos 6-7 al 9-10 sector este del puente, la cuota de 65 metros que alcanza la estructura obliga a trabajar con una grúa con plataforma de 90 metros para avanzar en el esquema de protección y consolidación de la barrera protectora de la estructura. Posteriormente se aplicará la segunda capa de imprimación.

El Pont de l'Assut de l'Or se sitúa entre el Àgora y el Museu de les Ciències con una apertura principal de unos 150 metros libres y un plano único de tirantes en el centro de la sección. Salvo los estribos, la estructura es completamente metálica. El pilón, fabricado en acero S460N, alcanza 117 metros de altura sobre el tablero, tiene directriz curvilínea con sección vacía variable y se desploma hacia el sur unos 60 metros. La longitud total de la infraestructura es de 324 metros.