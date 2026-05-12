La portavoz de Compromís en Elche llevará al pleno "reprobar el insulto" del edil de Vox que la llamó "idiota"

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), Esther Díez - COMPROMÍS ELCHE

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), Esther Díez, ha avanzado este martes que "en el pleno del mes de mayo" pedirá "reprobar el insulto" que le "profirió" el concejal de Vox Samuel Ruiz, quien recientemente en una sesión plenaria la llamó "idiota".

"Es la manera de que la mayoría democrática de la corporación lancemos a la ciudadanía un mensaje claro sobre el respeto a las normas de convivencia básicas", ha manifestado Díez en una rueda de prensa, detalla la coalición en un comunicado.

En este sentido, ha asegurado que "los ilicitanos e ilicitanas, de manera clara, han condenado este insulto hacia una representante pública y, por tanto, los grupos municipales también deben ser contundentes en ese rechazo a una actitud que abre las puertas a la violencia verbal dentro y fuera del ayuntamiento".

"El hecho se ha agravado después de que el pasado viernes, en la tertulia de un medio de comunicación local, Ruiz se reafirmara en sus palabras y la portavoz del gobierno, Inmaculada Mora, dijera literalmente que yo estoy sacando rédito de este tema, tratando de culpabilizarme a mí sobre lo ocurrido en lugar de señalar a quien realizó el insulto, y esto las personas demócratas no lo podemos consentir", ha afirmado.

"NO ES CASUAL"

Igualmente, la portavoz de Compromís ha apuntado: "No es casual que el concejal de Vox que me insultó sea el mismo que ha protagonizado anteriormente otros discursos criminalizando a las personas migrantes, atacando a las entidades de cooperación, o posicionándose en contra de las entidades que trabajan por la igualdad y la diversidad, ni es casual dentro de un grupo municipal donde las difamaciones y ataques al resto de miembros de la corporación y a periodistas locales se han convertido en una constante".

Y ha continuado: "Frente a esta realidad que no solo me afecta a mí, sino a las personas que creen en la convivencia pacífica y respetuosa, también le he trasladado al alcalde que debería haber sido más contundente, pero aún a lo largo de esta semana vemos cómo las alusiones que Pablo Ruz realiza son genéricas y equidistantes, como si esta agresividad verbal la practicáramos todos los concejales y concejalas, lo que es rotundamente falso, de manera que en el próximo pleno tiene la oportunidad de dejar claro cuál es su postura en este asunto".

"Claro que hay debates intensos en el pleno y por parte de Compromís seguiremos defendiendo con vehemencia nuestros posicionamientos en un contexto en que hay formaciones políticas que tratan de recortar derechos consolidados o criminalizan a colectivos vulnerables, pero tenemos claro dónde están los límites parlamentarios y no vamos a permitir que se nos meta a todos en el mismo saco para maquillar los comportamientos injustificables de otros", ha resaltado.

Además, la portavoz ha abundado en que "Samuel Ruiz aseguró" que ella "le había proferido a él diferentes calificativos", algo que, según Díez, es "totalmente falso". "Ni este pleno ni en anteriores como puede comprobar cualquier persona que vea cualquier de las sesiones, que puede reproducirse en las plataformas de vídeo de manera íntegra, y eso explica por qué Vox es incapaz de mostrar una suela prueba sobre ello".

"No todo vale en política y mucho menos en un momento como este en que los discursos de odio están tomando protagonismo y atacan a los principios democráticos que deben ser incuestionables en nuestra sociedad", ha sentenciado Díez, quien ha apostillado: "El alcalde tiene que entender que este no es un ataque contra mí, es un ataque a las normas de convivencia colectivas que no puede consentir".