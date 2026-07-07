La portavoz del gobierno de Barcala: "De Les Naus no vamos a comentar nada más"

Archivo - El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (d), y la portavoz del equipo de gobierno, Cristina Cutanda (i), en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de gobierno del alcalde Luis Barcala en el Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda (PP), ha insistido en que el caso de las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus "se está dirimiendo" en Les Corts Valencianes --donde está en marcha una comisión de investigación-- y en el juzgado, y ha aseverado: "De Les Naus no vamos a comentar nada más".

En estos términos se ha expresado Cutanda en la rueda de prensa ofrecida este martes tras la junta de gobierno, junto al vicealcalde Manuel Villar. Ambos han declinado responder a preguntas de los periodistas relativas a la polémica del complejo, levantado sobre suelo municipal que fue enajenado y cuyas adjudicaciones de VPP está investigando una jueza. Así, han seguido la misma línea que la mantenida recientemente por el primer edil en sus comparecencias ante los medios de comunicación.

Cutanda y Villar tampoco han aclarado si Barcala comparecerá el 24 de julio en la comisión municipal sobre VPP, que este lunes acordó citarlo en una sesión extraordinaria tras reclamarlo la oposición. El alcalde no aclaró si lo hará y, cuando los medios le preguntaron por ello, reiteró que iba a seguir sin hacer "ninguna declaración" sobre Les Naus.

La citación del primer edil se produjo después de que el pasado jueves, en la comisión de investigación de Les Corts, el exconcejal 'popular' Toni Gallego indicara que la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez --dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de un piso en Les Naus e investigada en la causa judicial al respecto-- le dijo en el pleno de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

En cualquier caso, Cutanda ha defendido que el Ayuntamiento de Alicante "ha aportado toda la información" que se le ha requerido tanto en Les Corts Valencianes como en el juzgado. "En este sentido, vamos a esperar a que se resuelva ahí", ha sentenciado la portavoz del equipo de gobierno 'popular'.

"NO HAY MÁS QUE DECIR"

Por su parte, Villar, quien también preside la comisión municipal de VPP, al ser preguntado por una valoración por el hecho de que rechazaran comparecer en este órgano cuatro concejales del ejecutivo local --incluido él--, se ha limitado a responder: "Lo que teníamos que decir lo dijimos ayer en la comisión y yo creo que lo que dijimos fue claro, se comparta o no, y no hay más que decir".

En la comisión de este lunes, cuatro concejales del equipo de gobierno que estaban llamados a comparecer --además de Villar, eran Carlos De Juan, Antonio Peral y Nayma Beldjilali-- declinaron hacerlo. El vicealcalde afirmó en una rueda de prensa en mayo: "Como soy un hombre de palabra, compareceré". No obstante, justo después señaló: "Otra cosa es lo que conteste". Finalmente, no compareció, aunque sí estuvo presente en calidad de presidente de la comisión.

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, además de Gómez, está investigada la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general municipal después de trascender que dos hijos y un sobrino de ella figuraban entre los beneficiarios de inmuebles en Les Naus.