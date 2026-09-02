Archivo - PortCastelló se consolida como el puerto líder en tráfico de graneles sólidos del Arco Mediterráneo - AUTORIDAD PORTUARIA - Archivo

CASTELLÓ 2 Sep. (EUROPA PRESS) - -

PortCastelló se sitúa como el puerto líder en tráfico de graneles sólidos de toda la fachada mediterránea, al alcanzar las 5.087.621 toneladas movilizadas. Con ese dato se afianza además como segundo puerto de todo el sistema portuario en tráfico de granel sólido, según los últimos datos publicados por Puertos del Estado correspondientes al periodo enero-julio de 2026, según ha informado la Autoridad Portuaria en un comunicado.

Este volumen de granel movido supone un incremento del 10,6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior -cuando se registraron 4.599.764 toneladas-, una cifra que destaca significativamente frente a la evolución del conjunto del sistema portuario estatal, que experimenta una contracción del 2,7% en este tipo de mercancías.

Con estos registros, PortCastelló se sitúa por delante de los principales recintos portuarios de la fachada mediterránea en la gestión de graneles sólidos, superando los volúmenes de puertos como Tarragona -4,95 millones de toneladas- o Cartagena -4,66 millones de toneladas-, y reafirmando su papel como la "gran plataforma logística de abastecimiento para el clúster cerámico y la industria castellonense". Además, se posiciona como el segundo puerto de todo el sistema portuario español en este tipo de tráfico de mercancías.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha valorado "muy positivamente" este hito, y ha destacado que encabezar el movimiento de graneles sólidos en todo el Mediterráneo demuestra la robustez y capacidad operativa de las terminales, así como la recuperación progresiva de la actividad en el hinterland industrial.

Ibáñez ha añadido que "mientras la media nacional retrocede un 2,7%, Castellón crece a doble dígito". "Esto confirma que la eficiencia operativa, la agilidad en las descargas y la versatilidad de nuestros muelles son factores determinantes para que las empresas sigan confiando en PortCastelló como su puerto natural de aprovisionamiento de materias primas", ha añadido.

El comportamiento de los graneles sólidos se suma al "excelente" rendimiento de la mercancía general y los contenedores, consolidando un tráfico total acumulado de 11.758.940 toneladas hasta julio (+8,9%), lo que afianza a PortCastelló en la novena posición del ranking nacional de autoridades portuarias.