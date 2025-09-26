PortCastelló proyecta la singularidad de Castellón como destino de cruceros en MedCruise

CASTELLÓ 26 Sep. (EUROPA PRESS) - -

La Fundación PortCastelló participa la próxima semana en la 67 Asamblea General de MedCruise, que se celebrará del 30 de septiembre al 3 de octubre en la ciudad de Sibenik (Croacia). En este marco, al objeto de generar sinergias y establecer alianzas estratégicas, PortCastelló ha programado para estos días una decena de encuentros B2B con representantes de las principales navieras internacionales del sector para presentarles los principales atractivos de Castellón tanto para navieras como para cruceristas.

En concreto, PortCastelló forma parte de dos grupos de trabajo: Destination Development y Economic Impact Adsesments.

Susana Soria, gerente de la Fundación PortCastelló, ha señalado que estas reuniones no solo facilitan el networking, sino que también permiten identificar las necesidades de las navieras y mostrarles cómo Castellón puede convertirse en un puerto de referencia en el Mediterráneo.

Asimismo, Soria ha explicado que el objetivo es seguir posicionando PortCastelló en el mapa internacional de cruceros. "Ha sido un año de récord histórico de escalas que confirman que hay mercado en este sector y que debemos seguir potenciando entre las principales líneas de cruceros el valor añadido de Castellón para navieras y turistas", ha aseverado.

La gerente de la Fundación ha explicado que Castellón es un destino que ofrece lo que el crucerista reclama: experiencias únicas y exclusivas vinculadas a las tradiciones y a la cultura. Además, ha añadido que se cuenta con informadores, un servicio de información turística y de shuttle gratuito para la naviera que conecta el muelle con la línea de costa, el Grao y la ciudad gracias a la colaboración de todos los organismos que conforman la asociación Castellón Cruise Club.

La 67.ª Asamblea General de MedCruise es un evento estratégico para la industria mundial de cruceros que reúne anualmente los puertos del Mediterráneo para analizar tendencias del sector, debatir innovaciones y compartir experiencias.

El encuentro incluye reuniones B2B, presentaciones y debates interesantes sobre las últimas tendencias e innovaciones de la industria y sesiones colaborativas dedicadas a áreas especializadas dentro del sector de cruceros.