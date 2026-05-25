El PP acusa al Gobierno de "estrangulamiento financiero" a diputaciones y ayuntamientos por la falta de presupuestos

(I-D) La coordinadora de Política Provincial e Insual, Maribel Sánchez Torregrosa; el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo; el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; el presidente del PP en la provinc - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al Gobierno de España de practicar "estrangulamiento financiero" a diputaciones y ayuntamientos ante la falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha subrayado la necesidad de contar los mismos para acometer una actualización "inmediata" de las entregas a cuenta y la recuperación del "diálogo institucional" con estas administraciones.

Así lo ha manifestado el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, en atención a medios en la tarde de este lunes en València antes de asistir a la reunión de presidentes de diputaciones, cabildos y consells que se ha celebrado en la sede del partido en la capital valenciana.

"No solo es un incumplimiento de la Constitución de Pedro Sánchez y los suyos, sino un problema económico para los ciudadanos de España", ha advertido Bendodo, que ha cuestionado que el Ejecutivo central pueda "gastar lo que le dé la gana y endeudarse" mientras que a los consistorios les exija "déficit cero". También ha planteado que el dinero "ahorrado por la buena gestión" de los consistorios y diputaciones se pueda reinvertir en construir vivienda pública.

El dirigente 'popular' ha sostenido que la falta de PGE "no es un tema menor", dado que está provocando que, por ejemplo, las diputaciones "estén perdiendo 100 millones de euros mensuales, lo que supone 1.200 millones de euros anuales", por no actualizar las entregas a cuenta. Pero ha apuntado que en el caso de los ayuntamientos "es peor", porque "son 230 millones de euros que se pierden al mes, 3.000 millones de euros anuales, que es la deuda que va acumulando el Gobierno de Pedro Sánchez".

Ante esta situación, ha instado al Ejecutivo central a que "deje de ser insumiso con el incumplimiento de la Constitución" y presente un borrador de Presupuestos Generales del Estado. En este punto, ha afeado a la exvicepresidenta y exministra de Hacienda Mª Jesús Montero que afirmara "en otros tiempos" que iba a presentar los PGE, pero "se ha tenido que ir" como candidata en Andalucía y no lo ha hecho.

Ahora, su sucesor, el valenciano Arcadi España, "ha dicho que los va a presentar próximamente". Sin embargo, Bendodo ha considerado que ambos tienen "un paralelismo" y es que han diseñado un modelo de financiación autonómica en el que las dos comunidades autónomas "más perjudicadas" son las de ambos, Andalucía y la Comunitat Valenciana, algo que a su juicio es "una casualidad". Dicho esto, ha acusado al Gobierno de actuar "a golpe de exigencia de los que quieren romper España" y ha recalcado que los últimos PGE en vigor son del año 2022.

SE SUMA A PEDIR ELECCIONES "CUANTO ANTES"

Con todo, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP ha afirmado que se "suma" al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "que ha pedido elecciones generales cuanto antes", pero también a las del expresidente del Gobierno Felipe González, que ha opinado desde València que debería haber elecciones "este año".

"Si no tienes presupuestos y no tienes apoyos parlamentarios, tienes que devolverle la voz al pueblo y que el pueblo vuelva a hablar. Y a partir de ahí, volveremos a construir una mayoría o no, pero es hora de que el pueblo hable. Eso es absolutamente necesario y queremos que lo haga cuanto antes", ha argumentado Bendodo.

En este sentido, ha alabado el trabajo del Consell de Juanfran Pérez Llorca por estar "bajando impuestos, quitando burocracia" y por tener en marcha un plan de vivienda mientras "blinda los servicios públicos", todo ello en menos de dos años tras la dana, algo "admirable". "Esto es el impulso de todos, de los ciudadanos y de las administraciones remando en la misma dirección", ha resaltado.

Precisamente por ello, ha criticado que la Comunitat Valenciana reciba "castigo" por parte del Ejecutivo central "en lugar de reconocimiento" y prueba de ello es que el ministro Arcadi España "ya ha dado un portazo al fondo de nivelación" que reclama la región, "una de las más maltratadas junto a Andalucía".

Finalmente, preguntado por si tienen previsto hablar en esta reunión del congreso regional del PPCV, Bendodo ha respondido que no porque se trata de un órgano de presidentes de diputaciones para "temas de coordinación desde el punto de vista municipal". "Serán otros órganos del partido los que debatan estas cuestiones", ha dicho.

((Seguirá ampliación))