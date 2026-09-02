El PP acusa al PSPV de "asustar a la gente" para que no acuda a las concentraciones por Ceuta: "Roza lo mafioso"

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, en Les Corts Valencianes - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha acusado a la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y al portavoz socialista en el parlamento valenciano, José Muñoz, de "amedrentar y asustar a la gente" mediante "bulos" con el propósito de que no acudan a las concentraciones programadas para este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta a raíz de la crisis migratoria.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios, después de que Muñoz haya acusado al PP de utilizar la FEMP y también la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) en el caso de la Comunitat para hacer partidismo con las citadas convocatorias. El síndic del PSPV ha reivindicado que estas instituciones "no pueden ser un órgano de confrontación y utilización partidista, que es lo que está haciendo el PP y Vox", ha sostenido.

Pastor ha replicado que esta "actitud" de los socialistas "roza lo mafioso" y ha acusado a Morant y Muñoz de utilizar "prácticas más mafiosas que políticas" para intentar "desmotivar y desconvocar a los valencianos, ni de bien ni de mal, que libremente esta tarde quieren acudir a concentraciones que no ha organizado el PP, que ha organizado la Federación Española y la Valenciana de Municipios y Provincias", ha defendido.

Sobre el motivo de estas convocatorias, ha asegurado que es "decir simplemente algo tan sencillo como que --los ciudadanos españoles-- están con Ceuta y que están completamente en desacuerdo con toda la falta de liderazgo político que hay en estos momentos desde hace un mes" en la ciudad autónoma.

"No está bien que una ministra, que una líder de los socialistas valencianos, que un síndic del PSPV se dediquen a amedrantar, a asustar a la gente, a lanzar bulos, a convocar concentraciones paralelas con el fin de desconvocar y hacer que esta tarde la gente de alguna manera no pueda libremente manifestarse y expresarse libremente y voluntariamente", ha afirmado.

"ESCASA PARTICIPACIÓN" EN GANDIA, "LA PATRIA DE MORANT"

En este punto, Nando Pastor ha asegurado que la concentración convocada por el Ayuntamiento de Gandia --donde gobierna el PSPV-- este mediodía ha tenido una "escasa participación" y ha hecho hincapié en "la escasa respuesta de los ciudadanos de Gandia, la patria de Diana Morant, la patria de --José Manuel-- Prieto, donde escasamente 30 personas han acudido a la llamada del alcalde socialista que pretendía contraprogramar la concentración de esta tarde".

Además, ha reprochado a la líder de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades que no haya "tenido la vergüenza de presentarse allí para resaltar lo que su alcalde ha pedido, que era concentrarse a las 12 de la mañana". "Es un auténtico desatino todo lo que está ocurriendo, es un auténtico sinsentido", ha remarcado, y ha incidido en que esta convocatoria "ha sido fatal". "Han pinchado los socialistas hoy", ha subrayado.

Frente a ello, el síndic del PP ha argumentado que desde su formación "ni animamos ni no animamos" a acudir a las convocatorias de la FEMP. "Lo que queremos es invitar a la gente que, quien quiera, voluntariamente acuda a concentrarse", ha expuesto Pastor, que ha censurado utilizar para ello "prácticas mafiosas". "Las criticamos, por supuesto que sí", ha recalcado.

Con todo, ha llamado a la participación en los actos de la tarde de "aquellos valencianos de bien que quieran expresar libremente ese apoyo y respaldo a la ciudad de Ceuta y ese rechazo a lo que se está viviendo, esa falta de gestión, esa falta de liderazgo político que se está viviendo en Ceuta desde hace un mes".

NO ESPERA "NI MUCHA NI POCA" ASISTENCIA

Preguntado por la afluencia de personas que se augura para las concentraciones de la tarde, Pastor ha indicado que él no espera "ni mucha ni poca", sino "que la gente pueda acudir libre y voluntariamente". "No hay que estar sometido a las presiones por parte de los socialistas, señalando que si los que van son o dejan de ser. Yo no he acusado ni he insinuado nada de lo que esta mañana cuando convocaron iban a ser los que iban o dejaron de ser", ha aseverado.

En este punto, ha vuelto a mencionar el caso de Gandia, donde ha insistido en que la cita promovida por el Ayuntamiento ha sido "un auténtico fracaso". De hecho, ha acusado al alcalde de esta localidad, el socialista José Manuel Prieto, de intentar "desconvocar y torpedear" la convocatoria de la FEMP para la tarde. "Le ha salido el tiro de la culata, porque ni la propia familia socialista de Gandia estaba allí", ha ejemplificado.

Así, ha apuntado que no ha asistido ni el secretario de Organización del PSPV, "número dos" de Morant y concejal en Gandia, Vicent Mascarell, algo que ha interpretado como "un auténtico fracaso en términos políticos".

PSPV Y PP SE ACUSAN MUTUAMENTE DE GENERAR ODIO

Por otro lado, sobre el hecho de que el PSPV haya acusado al PP de utilizar la FEMP y la FVMP con fines partidistas y de fomentar el odio, el síndic 'popular' en Les Corts ha replicado que quienes hacen esto precisamente "son aquellos que lanzan 'fakes', bulos, mentiras y amenazan a la gente para que no vayan a concentrarse". "Los que generan odio son precisamente los que establecen concentraciones paralelas para distinguir a los buenos de los malos", ha añadido.

Además, ha señalado que en la FEMP "están representados todos los partidos políticos, exactamente todos, no solo el PP". "Y nosotros, simplemente como buenos demócratas que somos, acudimos libremente, podríamos no hacerlo, a una convocatoria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, no la federación valenciana del PP", ha distinguido.

DESCONOCE "CUESTIONES DE RÉGIMEN INTERNO" DE LA FVMP

Por tanto, ha respondido al PSPV que quienes generan odio y crispación "son ellos, nunca nosotros". "Esa creo que es una cuestión muy clara que queda meridianamente sobre la mesa en el día de hoy", ha agregado.

Finalmente, preguntado sobre si la presidenta de la FVMP, Paqui Bartual (PP), ha sometido la convocatoria de la concentración sobre Ceuta a la deliberación de los órganos de decisión de la institución, Nando Pastor ha indicado que al respecto de esta cuestión "habrá que preguntarle" a ella. "Esas cuestiones de régimen interno en estos momentos, de verdad, las desconozco", ha zanjado.