El PP aprueba las enmiendas de Vox sobre prioridad nacional en servicios sociales, que fijan un arraigo "verificable"

Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprobado este martes en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts las enmiendas de Vox al proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 en materia de servicios sociales, que incluyen el principio de prioridad nacional que exige la formación de Santiago Abascal para aprobar las cuentas autonómicas y que fijan un arraigo "verificable". La mayoría que suman el PP y Vox frente a los representantes del PSPV y Compromís (7-6) se ha repetido en la totalidad de las votaciones.

Durante la mañana de este martes ha sido el turno de las enmiendas de las áreas de Sanidad; Servicios Sociales, Familia e Infancia; y Educación, Cultura y Universidades. Por la tarde se debatirán las de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y las de Justicia, Transparencia y Participación. 'Populares' y Vox han rechazado la totalidad de las enmiendas presentadas por el PSPV y Compromís.

Antes del debate, en declaraciones previas a los medios, el síndic de Vox, José Mª Llanos, se ha mostrado satisfecho con que el PP apruebe sus enmiendas que recogen el principio de prioridad nacional en el acceso a ayudas sociales o vivienda y ha recordado que forma parte del "pacto" entre ambas formaciones para sacar adelante las cuentas autonómicas del presente ejercicio.

Por el contrario, el PSPV ha avanzado que "peleará" contra este y lo denunciará "hasta las últimas consecuencias", mientras que Compromís ha acusado a los 'populares' de estar "plegados a los designios de Vox". El PP, por su lado, ha calificado de "brindis al sol" la amenaza de los socialistas, a quienes ha retado a llevar a la justicia a sus alcaldes por ya aplicar la prioridad nacional.

En la sesión de este lunes, PP y Vox ya exhibieron sintonía durante las primeras votaciones al aprobarse mutuamente todas sus iniciativas y rechazar las de PSPV y Compromís. Con ellas, los 'populares' aceptaron la prioridad nacional en materia de vivienda. Durante el debate parlamentario de este martes se ha vuelto a evidenciar la afinidad entre bloques (7-6).

COOPERACIÓN, MATERNIDAD Y FAMILIA

En sus iniciativas de servicios sociales, Vox plantea entre otras cosas incrementar la partida destinada a cooperación internacional, de los 300.000 a los 600.000 euros, e incluye otra por valor de 2,5 millones para el retorno de menores extutelados. Paralelamente, aboga por un "impulso" de las políticas de maternidad y familia con la creación de dos líneas de ayudas por 3,5 millones en total y otra de 700.000 euros dedicada a dependencia y personas con discapacidad.

Durante el debate, el PP ha defendido que los presupuestos del Consell son "trabajados y realistas", además de "los más sociales de la historia", y sitúan "a la persona en el centro" para que "viva en libertad sin que nadie le condene a la dependencia y la pobreza". Frente a ello, ha censurado la "deriva de activismo ineficaz" de la izquierda, a la que ha acusado de "enfangar el debate" y de tratar de "instalar el falso mensaje de que se recorta en políticas sociales".

Mientras, Vox ha reivindicado que para gestionar "correctamente" los servicios sociales hay que garantizar "el arraigo real, duradero, efectivo, estable y verificable", algo de "sentido común". "Por primera vez la prioridad nacional va a ser una realidad", han celebrado desde la formación, y han apostado por premiar la residencia, el empadronamiento, la permanencia y la contribución al país: "Gracias a Vox el tiempo de residencia exigible para acceder a la Renta Valenciana de Inclusión pasa de 12 meses a tres años".

Compromís, que ha ejercido el turno en contra a Vox, ha calificado de "literatura barata" las reivindicaciones de la formación de Santiago Abascal, a la que ha pedido "ahorrarse los sermones" y ha acusado de ser "el partido más antifamilia" de Les Corts: "Han cogido un concepto con el que están enfermamente obsesionados --prioridad nacional-- para montar una batalla campal, son un peligro público".

EL DEBATE SUBE DE TONO: "GOBIERNO DE ROJOS" Y "CORRUPTOS"

Al margen de ello, el PSPV ha acusado a los 'populares' de "abandonar y maltratar" a las personas más necesitadas y a los profesionales de los servicios sociales, también de "mirar hacia otro lado", al tiempo que ha abogado por destinar más recursos para reducir las listas de espera, agilizar los procedimientos, recuperar el Pla Convivint y ha criticado el modelo del PP y Vox que "debilita la gestión pública mientras favorece la privatización". Además, ha preguntado al PP por qué no acepta los 3.669 millones de euros del nuevo modelo de financiación: "¿Porque son de un gobierno de rojos?".

Y Compromís ha calificado de "fascistas y xenófobos" los presupuestos del Consell, ha denunciado el "abandono" del PP a los servicios sociales, cuya "negligencia" llega a provocar "tragedias familiares", y mientras ha planteado entre otras cosas mejorar la autonomía personal y la accesibilidad y aumentar las ayudas a afectados por ELA. También ha criticado que el hasta la pasada semana jefe de gabinete de la Conselleria, José Francisco Pérez, estuviera "más ocupado en montar un festival" en Sagunt que de los servicios sociales: "Qué corruptos podéis llegar a ser".

((Seguirá ampliación))