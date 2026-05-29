El PP aprueba en la Junta de Gobierno Local de València una moción de defensa del colectivo LGTBIQ+ con el 'no' de Vox

Valencia.- El Ayuntamiento adjudica las obras de reparación integral del polideportivo de Orriols - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprobado este viernes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València una moción, presentada por la concejala de Igualdad, Rocío Gil, en defensa "de los derechos humanos del colectivo de las personas LGTBIQ+" y para expresar que la ciudad es "abierta, inclusiva, en la que se puede vivir, en la que se puede amar, en la que uno puede expresarse libremente, sin miedo y sin temor a la discriminación". Por contra, Vox, su socio en el equipo de gobierno, ha votado en contra al entender que el consistorio "no está para imponer ideologías".

La moción presenta cinco puntos: ratificar el compromiso del Ayuntamiento de València con la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTBIQ+, así como con el principio de igualdad y no discriminación como pilares fundamentales de nuestra democracia; manifestar el "rechazo rotundo" y la "condena" de la corporación municipal "a cualquier forma de LGTBIfobia y discriminación" así como continuar impulsando campañas "de sensibilización permanentes" desde la Concejalía de Igualdad para prevenir la LGTBIfobia y fomentar una "cultura del respeto y la diversidad".

Por otra parte, incluye que, a través de la Fundación Deportiva Municipal, se continúe "conmemorando el Día Internacional contra la LGTBIfobia en el deporte, como se viene haciendo desde el año 2024" y promover una jornada desde la Oficina de No Discriminación para dar a conocer a la ciudadanía el Registro Único Universal, así como el trabajo realizado anualmente "para mejorar la detección, prevención y actuación frente a hechos discriminatorios".

El portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero, ha dado cuenta del contenido de la moción en la rueda de prensa posterior a la junta, en la que ha defendido que el PP en el consistorio sigue "reforzando nuestro compromiso con los derechos de las personas LGTBI" y rechazando "todas las muestras de odio".

"Mostramos todo nuestro apoyo al colectivo para seguir transitando hacia una ciudad en la que los derechos y las libertades de las personas se respetan, se garantizan y no se da ni un paso atrás", ha defendido.

Esta es, según ha dicho, la propuesta que el PP sometió al Pleno del Ayuntamiento de València y "fue rechazada por el resto de grupos". En la Junta de Gobierno Local de este viernes ha sido aprobada únicamente con el apoyo del PP ya que Vox ha votado en contra.

"Que sepan los valencianos y todas las personas que aquí este Ayuntamiento va a defender los derechos humanos y va a defender los derechos de las personas LGTBI porque defendemos una ciudad abierta, tolerante, una ciudad de respeto", ha sostenido Caballero.

En esta línea, ha señalado que la prueba de ello es que en este mes de junio, el del Orgullo LGTBI, se van a celebrar los Gay Games en la ciudad de València, a la que ha vuelto a definir como "abierta e inclusiva" y "tolerante en la que todos creemos y en la que nadie pregunta a nadie la forma en la que ama, a quién quiere, a quién besa o a quién reza".

"Esta ciudad de la libertad es la que todos queremos y, por tanto, seguimos defendiendo nuestro compromiso con los derechos de todas las personas y seguimos trabajando también contra los delitos de odio; seguimos trabajando contra la discriminación y seguimos dando y ofreciendo recursos a las personas que puedan sufrir algún tipo de discriminación: que sepan que este Ayuntamiento, que la ciudad de València y que el gobierno de la alcaldesa María José Catala está con ellos", ha zanjado.

"CAMPAÑAS IDEOLÓGICAS SUFRAGADAS CON DINERO PÚBLICO"

Sin embargo, el grupo municipal de Vox ha votado en contra al igual que lo hizo en el pleno del pasado martes porque, a su juicio, "las administraciones públicas deben centrarse en resolver los problemas reales de los vecinos y no en promover campañas ideológicas sufragadas con dinero público", según ha informado en un comunicado.

El poratvoz de Vox, José Gosálbez, ha sostenido que un Ayuntamiento "no es el lugar para tomar partido en debates de esta índole porque nuestra obligación es gestionar adecuadamente los servicios públicos que pagan todos los valencianos con sus impuestos".

Además, ha argumentado que "las llamadas 'campañas de sensibilización' suponen un gasto sufragado con dinero de todos los valencianos, incluidos los de quienes no comparten esa agenda y suponen más gasto ideológico en un momento en el que muchas familias y autónomos tienen dificultades para llegar a fin de mes".

En su opinión, "el Ayuntamiento no necesita más observatorios, oficinas ni campañas políticas. Lo que necesitan los valencianos son menos impuestos, más seguridad y mejores servicios públicos. Los ciudadanos ya están protegidos por la Constitución y por el Código Penal frente a cualquier agresión, amenaza o discriminación, por lo que la moción no aporta ninguna protección jurídica nueva ni resuelve problemas reales de convivencia", ha añadido.

Vox sostiene que "defender la igualdad real significa aplicar las mismas leyes para todos los ciudadanos, sin colectivos privilegiados ni agendas subvencionadas".