El PP cree que tras los fracasos electorales de Alegría en Aragón y Montero en Andalucía "viene Morant" en la Comunitat

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, durante el debate de investidura del nuevo president de la Generalitat valenciana, en Les Corts Valencianes, a 27 de noviembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha augurado que tras los fracasos electorales de las socialistas Pilar Alegría en Aragón y María Jesús Montero en Andalucía "viene Diana Morant" en la Comunitat Valenciana en las elecciones autonómicas del próximo año. "No hay dos sin tres, son las tres ministras 'sanchistas' que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza para ponerlas de cartel electoral", ha remarcado.

Ante esta situación, ha considerado que en el PSPV "estarán preocupados" porque, "como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon las tuyas a remojar". "Saben que el 'sanchismo' de cartel electoral no funciona, se ha probado y testado en Aragón, en Andalucía y el tercer experimento de Pedro Sánchez que tiene previsto es el de la Comunitat Valenciana", ha señalado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, en las que ha hecho balance de las elecciones andaluzas de este domingo, en las que el PP de Juanma Moreno volvió a ganar ampliamente pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta (55 diputados) al perder cinco parlamentarios.

Pastor ha querido "felicitar al que ha ganado, que no es otro que el PP, y también a los que creen que han ganado, que son todos los demás". "Está muy bien que todos estén contentos, que todos digan que han ganado, pero solo hay uno que ha ganado: el que todos firmarían su resultado, pero solo lo tiene uno, que es el PP, 53 escaños nada más y nada menos", ha proclamado.

Preguntado por la regresión del bloque de la derecha de cuatro diputados en Andalucía y por si temen algo similar en la Comunitat Valenciana, Nando Pastor ha afirmado que la Junta Directiva Nacional del PP está reunida este lunes "analizando precisamente estas cuestiones", aunque ha apuntado que no han "entrado al detalle y a la extrapolación". En cualquier caso, ha destacado que el resultado de Juanma Moreno es "bueno" y demuestra que el PP "seguiríamos en el gobierno de la Generalitat Valenciana".