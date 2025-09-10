PP, Cs y Vox piden un pleno extraordinario en Moncada para reprobar al edil socialista implicado en un altercado

La oposición subraya la "gravedad institucional" del comportamiento del "concejal karateca" durante las fiestas patronales

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP, Ciudadanos y Vox han solicitado en el Ayuntamiento de Moncada (Valencia) la celebración de un pleno extraordinario para reprobar al concejal de Seguridad Ciudadana, Martín Pérez Aranda (PSOE), implicado en un altercado por unos insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las fiestas de la localidad el pasado sábado. También han pedido la retirada de sus delegaciones y que el consistorio traslade a la Fiscalía los hechos.

De esta manera, todos los concejales de la oposición han registrado una solicitud de pleno extraordinario tras los hechos ocurridos durante la madrugada del 7 de septiembre en el recinto de fiestas, "en los que aparece implicado el edil socialista Martín Pérez protagonizando una patada voladora desde un escenario". De hecho, se han referido al edil como el "concejal karateca".

La oposición invoca una "supuesta agresión" recogida en "distintas grabaciones" donde se aprecian "gestos y cortes de manga desde el escenario y un salto que desemboca en una patada contra jóvenes situados a pie de escenario". El escrito presentado subraya la "gravedad institucional" al afectar al máximo responsable municipal de Seguridad Ciudadana y al jefe de Protección Civil.

El orden del día propuesto para el pleno contempla la toma de conocimiento de los hechos, la reprobación de Martín Pérez y la solicitud de dimisión de todos sus cargos, la retirada inmediata de delegaciones en Fiestas y Seguridad Ciudadana, el cese como jefe de la Agrupación de Protección Civil y comunicación de la reprobación a la asociación autonómica, además de informes de Secretaría y Jefatura de Policía Local sobre los hechos y el dispositivo del evento.

Asimismo, el acuerdo incluye poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos y requerir a Policía Local y, en su caso, a la Guardia Civil las novedades, atestados y partes de servicio de la franja entre las 03.30 y 04.30 horas del 7 de septiembre, y también la creación de una comisión de seguimiento con 60 días de mandato.

La solicitud se ampara en el artículo 46.2.a de la LRBRL y subraya que el pleno extraordinario "no puede demorarse más de 15 días hábiles desde la petición y, si la Alcaldía no convoca en plazo, la sesión queda automáticamente convocada para el décimo día hábil siguiente, a las 12.00 horas, con notificación de Secretaría al día siguiente".

El documento añade la "advertencia expresa" de que los asuntos no podrán incorporarse al orden del día de un pleno ordinario ni de otro extraordinario con más puntos "sin autorización de los solicitantes".