El PSPV cree que el edil de Moncada implicado en un altercado por insultos a Sánchez no se comportó "de manera adecuada"

Compromís tacha de "inaceptable" la actitud del edil mientras el PP y Vox exigen que dimita o que la alcaldesa lo cese

VALÈNCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, ha considerado que el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Moncada (Valencia), Martín Pérez Aranda, implicado en un altercado por unos insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante las fiestas de la localidad el pasado sábado, no se comportó "de manera adecuada", aunque ha evitado posicionarse sobre si debería dimitir.

"El partido tendrá que decidir, a mí no me corresponde tomar ese tipo de decisiones", ha asegurado Muñoz en rueda de prensa tras la junta de síndic de este martes, preguntado por la situación del concejal. En un vídeo del momento de los hechos, compartido por el PP de Moncada en redes sociales, se observa a Pérez Aranda saltar desde el escenario mientras se escuchan insultos contra Pedro Sánchez por parte de algunos asistentes a la verbena.

El síndic socialista ha señalado que se deben "desaprobar los comportamientos que impliquen violencia", ha reconocido que el edil "no se comportó de manera adecuada", aunque ha valorado que ya ha "pedido disculpas".

Preguntado por si Pérez Aranda debe dimitir, se ha remitido a la dirección nacional del PSPV, "que son los que toman las decisiones" en este caso, aunque dicho esto ha planteado una "reflexión colectiva": "Estamos habituándonos a la violencia".

En este punto, ha asegurado que le viene a la mente "también una pelea de un concejal del PP en Benifla" y ha esgrimido: "Un concejal de un municipio es un concejal de un municipio". A su juicio, "estamos siendo muy exigentes con concejales con mayor o menor responsabilidad pero estamos asumiendo como algo habitual que personas que ostentan cargos mucho más relevantes puedan apelar a la violencia verbal sin ningún problema y apoyen agresiones".

EL PSPV AFEA AL PP LA "VIOLENCIA VERBAL" QUE ALIENTA

Como ejemplos de ello ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien "el otro día en sus pinitos como cantante publicaba 'Me gusta la fruta', que supone llamarle hijo de puta al presidente del Gobierno", Pedro Sánchez. Y el "número dos" del PP, Miguel Tellado, "el pasado fin de semana dijo que acabaríamos en una fosa común". "Si eso no es violencia verbal, qué es", se ha preguntado.

También ha reprochado a los 'populares' que no pidieran "perdón ni dimisiones" cuando se refieren a Pedro Sánchez como el "galgo de Paiporta" o cuando un diputado llamó "ratonera de Valencia" a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y "caniche de Gandia" a la ministra y líder del PSPV, Diana Morant. Así, ha pedido al PP que "dejen de naturalizar llamar hijo de puta" al líder del Ejecutivo central. "Es una sucesión generalizada que hemos dado por normal", ha lamentado.

COMPROMÍS CREE QUE "TENDRÍA QUE HACER UNA REFLEXIÓN"

Desde Compromís, Joan Baldoví ha tachado de "inaceptable" este comportamiento por parte de "una persona que tiene responsabilidades públicas en un ayuntamiento" y ha considerado que "tendría que ser" el propio edil el que "hiciera un pensamiento" y se planteara su dimisión. "Y si no, su propio partido", ha señalado.

"Nos parece de todas todas una actitud que un servidor público nunca tiene que tener. Los representantes públicos, entre otras cosas, hemos de saber respetar las opiniones de la gente que se manifiesta", ha expuesto.

No obstante, ha rechazado "entrar" en el debate de la dimisión, aunque resulta "evidente" que el concejal "tendría que hacer una reflexión". "A veces, igual que tiene que dimitir --Carlos-- Mazón, algunos cuando no actúan de la manera como tienen que actuar tienen que pensar lo que tienen que hacer, salvando las distancias entre una cosa y otra", ha agregado.

EL PP LE LLAMA "CONCEJAL KARATECA"

Mientras, Juanfran Pérez Llorca (PP) ha condenado el comportamiento del "concejal karateca" de Moncada y ha respaldado a sus compañeros de la localidad en su petición de dimisión o de cese "inmediato" por parte de la alcaldesa de la localidad. "Lanza una patada voladora a menores o gente adolescente, esa persona no puede estar en su cargo, se tiene que marchar ya, es una agresión en toda regla", ha asegurado.

Y ha replicado al síndic del PSPV sobre el concejal de Benifla al afirmar que estaba "expulsado a los tres días" del partido. Además, ha afeado al síndic de Compromís que a él "no le tiembla la voz" al hablar de estos temas, como sí le pasa a Baldoví, porque "tienen un pacto --con el PSPV de Moncada-- para que Compromís coja la alcaldía el próximo año". "Un concejal con ese comportamiento, en el PP estaría expulsado", ha garantizado.

Y VOX PIDE QUE LO CESE LA ALCALDESA, "QUE ADEMÁS ES SU SEÑORA"

Y José Mª Llanos (Vox) ha considerado que ningún concejal, "ni mucho menos uno de fiestas y que es marido" de la primera edil de la localidad, Amparo Orts, puede actuar de esa manera. Por esta razón, ha mostrado respaldo a su formación a nivel local, que ha reclamado la dimisión del edil y, en caso contrario, ha instado a la alcaldesa, "que además es su señora", a cesarlo.

"Se lanzó desde el escenario, no se resbaló. No hay más que ver el vídeo. Se lanzó con una patada amenazante hacia un grupo de jóvenes, algunos de ellos incluso menores", ha censurado, al tiempo que ha afeado a los socialistas que tengan "la piel muy fina cuando se critica su mala gestión, su abandono, su traición o su corrupción" y no "cuando ellos son los que actúan y sacan esas conductas violentas de la izquierda".