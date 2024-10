El PP descarta reprobar "ahora" a Zaplana pero no tendría "ningún problema" cuando haya sentencia firme

El PSPV presentará la declaración institucional como PNL al no haber unanimidad

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha descartado apoyar "ahora" la declaración institucional presentada por el PSPV para reprobar y retirar las distinciones al 'expresident' de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana ante su condena por el caso Erial. Ahora bien, ha asegurado que cuando haya una sentencia firme "no habría ningún problema" en retirar las placas que lleven el nombre de Zaplana.

Así ha valorado, a preguntas de los periodistas antes del pleno de este miércoles, la declaración institucional presentada por los socialistas para reprobar a Zaplana por su "comportamiento impropio e indigno" tras ser condenado a diez años y cinco meses de prisión por la trama de las ITV en el conocido como caso Erial.

Al respecto, el síndic 'popular' ha preguntado a su homólogo en el PSPV, José Muñoz, si su partido "defendió" este lunes a Zaplana en el Ayuntamiento de València al aprobarse por unanimidad una moción que acuerda la retirada de placas conmemorativas en los que figure inscrito el nombre de personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción u otros delitos graves en virtud de sentencia firme.

Ante la negativa del PP a apoyar la declaración, Muñoz ha anunciado que el PSPV presentará "hoy mismo" una proposición no de ley (PNL) con el mismo objetivo.

En cualquier caso, ha exigido "un posicionamiento claro de su alumno aventajado Carlos Mazón", 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, y ha afeado al grupo 'popular' y a Vox que no permitan que salga adelante esta reprobación.

Como síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha confirmado que su grupo apoyará reprobar a "un 'president' que saqueó las cuentas de los valencianos" y retirarle todas las placas y distinciones.

"Se ha demostrado que Zaplana, en lugar de representar a los cinco millones de valencianos, el único interés que tenía era el que manifestó cuando entró en política: hacerse rico", ha aseverado.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha descartado apoyar la reprobación hasta que haya una sentencia firme, si bien ha remarcado que no saldrá adelante porque el PP "dijo que no es momento de plantear estas cuestiones". Además, ha acusado al PSPV de utilizar estas iniciativas para "atacar al contrario": "No vamos a entrar en ese juego".