El PP de la Diputación vuelve a defender el cierre de la investigación de un examen: "No había nada más que rascar"

Vox también habla de "transparencia acreditada", mientras PSPV y Compromís reiteran sus críticas

ALICANTE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno del PP en la Diputación de Alicante, donde cuenta con mayoría absoluta en el pleno, ha vuelto a defender el cierre de la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en una oposición para cubrir 58 plazas de auxiliar administrativo porque, según ha insistido, se ha facilitado "toda la información" y las explicaciones de los técnicos, por lo que "no había nada más que rascar".

Durante el pleno ordinario de junio de la institución provincial, celebrado este miércoles, desde Vox han asegurado que, "efectivamente, hubo un error, pero la voluntad y forma de explicar tan minuciosamente cuál fue el proceso denota el interés de esta casa en mostrar transparencia", a su juicio "acreditada", algo que no han compartido PSPV y Compromís, que han vuelto a lanzar críticas sobre esta cuestión.

En concreto, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha sostenido que "es un hecho fáctico que había irregularidades en el examen y que se tuvo que repetir la prueba", y ha señalado que el "error" en la prueba "va más allá del detectado inicialmente".

En este punto, ha incidido en que "no se ha identificado a la persona responsable" porque, según ha manifestado, el equipo de gobierno 'popular' "se ha negado" a ello y también a "valorar si el error era intencionado o no". De nuevo, Perles ha apuntado que "la credibilidad en materia de acceso a la función pública" en la Diputación "está muy mermada".

"TRANSPARENCIA ACREDITADA"

Por su parte, la portavoz de Vox, Gema Alemán, considera que "después de tres comisiones la transparencia por parte del departamento encargado de la elaboración de exámenes quedó acreditada cuando los técnicos encargados de la elaboración de esos exámenes explicaron con muchísimo detalle cuál fue el proceso".

"Efectivamente, hubo un error, pero la voluntad y forma de explicar tan minuciosamente cuál fue el proceso denota el interés de esta casa en mostrar esa transparencia tan importante", ha sostenido Alemán.

Y ha agregado que "otro tipo de acciones al margen del fondo principal del asunto podrían dejar entrever la búsqueda de un rédito político o un titular más allá del objeto de la apertura de la comisión". "No debemos desviarnos del objeto principal de esta Diputación, que es, como siempre, velar por los 141 municipios de la provincia de Alicante", ha sentenciado.

"UNA ÚNICA FRASE"

De otro lado, el diputado del PSPV José Ramiro Pastor ha reprochado al PP que "haya rematado con una única frase" la comisión de investigación al decir que ha quedado "objetivamente probado que se trató sin mas de un error humano de la comisión técnica de evaluación en la configuración del test de la prueba selectiva" y que se adoptaron medidas "para que no volviera a ocurrir".

En este sentido, ha incidido en que por esta situación se ha generado "una crisis institucional y de imagen" que "ha mermado la credibilidad de la institución". "La voluntad de esta comisión por parte del PP no era sacar la verdad, conclusiones y que no volviera a pasar, sino tirar tierra por encima", ha añadido.

Además, el diputado socialista ha enfatizado durante su intervención que la Agencia Antifraude sostiene "que como se ha repetido el examen, no hay nada que investigar, pero no dice que no haya ninguna irregularidad".

"NO QUEDÓ NADA EN EL TINTERO"

Desde el equipo de gobierno del PP, la vicepresidenta segunda y diputada de Hacienda y Administración General, Marina Sáez, ha recordado que los 'populares' aceptaron abrir la comisión de investigación y que "ha habido tres convocatorias en las que se ha dado acceso a todo el expediente a todos" los que la integraban y que "no quedó nada en el tintero".

Y ha detallado que comparecieron técnicos --el responsable informático y el secretario del tribunal-- para dar explicaciones y "sujetos a cualquier pregunta". "Dieron la explicación que tuvieron que dar", ha apuntado.

En este punto, la vicepresidenta segunda ha reprochado a PSPV y Compromís que, "cuando ya vieron el percal, como había poco más que rascar, insistieron en la comparecencia de la diputada de Recursos Humanos, Lourdes Llopis, cuando ha estado en todas las sesiones y han tenido la oportunidad de preguntarle en persona".

Además, ha respondido a Perles que "el primer hecho fáctico que se dedujo de la comisión era que lo único que querían" Compromís y PSPV "era protagonismo político en prensa", y ha remarcado que en la tercera sesión, "cuando no había nada más que rascar, evidentemente, se propuso el cierre".

Sáez ha defendido que la Agencia Antifraude dijo "que no había lugar a más porque la prueba se había repetido y que no había indicios de ningún tipo y que se archivaba el tema". "Quieren la polémica y dejar en evidencia al PP, que tenemos la responsabilidad de gobierno y funcionamiento de la institución", ha añadido.

También ha subrayado que, "evidentemente, errores humanos hay en el mundo y en la vida", y posteriormente ha puesto en valor el trabajo de preparación de este tipo de pruebas por parte del tribunal: "Eso detrás lleva un trabajo humano tremendo. Evidentemente, puede haber un error, claro que sí, pero ustedes están empeñados en que ha habido una mala intencionalidad".

Finalmente, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha recordado que la diputada socialista Pilar Díaz, que pertenece a la oposición, presidió la comisión, después de que él lo hubiera propuesto, y ha incidido en que todos los grupos "han tenido toda la información a su servicio".