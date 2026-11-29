Urnas en la mesa electoral situada en la vivienda de D. Anselmo Fernández Témez, durante las elecciones generales, a 29 de noviembre de 2026, en Quindous, Cervantes, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press

ALICANTE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha alzado como la fuerza más votada en las elecciones generales de este domingo en la provincia de Alicante y ha logrado cinco diputados --la misma cantidad que en las elecciones de 2023-- tras obtener 369.109 votos, el 36,32% del total, con el 99,10% escrutado.

El PSOE, la segunda fuerza más votada, ha perdido un diputado respecto a las elecciones de 2023 y finalmente se ha quedado en tres diputados. El partido ha obtenido 281.504 apoyos que suponen el 27,70% del total, 4,29 puntos porcentuales menos que en 2023.

Vox ha ganado un diputado frente a las pasadas elecciones y ha sumado tres escaños. La formación ha obtenido 213.499 votos, el 21% del total, lo que supone un repunte de 4,75 puntos porcentuales.

Compromís - Front Valencià ha conseguido un diputado, al registrar el 9,89% de los votos en la provincia, con un total de 100.541. En 2023, Sumar-Compromís obtuvo también un ecaño con el 12,87% de los apoyos.