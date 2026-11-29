Urnas durante las elecciones generales. - Mohamed Belkasen - Europa Press

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP es la fuerza más votada en la provincia de Valencia en las elecciones generales de este domingo para el Congreso de los Diputados con el 98,71 por ciento de los votos escrutados, y obtiene seis diputados y el 33% del total de votos (524.558).

Por su parte, el PSOE se sitúa en la segunda posición con cinco diputados y algo más del 26% de los votos (420.540), con lo que se mantiene el mismo reparto que en las elecciones generales de 2023.

La tercera fuerza más votada en Valencia es Vox, que obtiene tres diputados --uno más que en 2023-- y casi del 20% de los votos (312.786). En cuarta posición se sitúa ya Compromís - Front Valencià, con dos parlamentarios superando el 15% de los votos (250.118).

El PP pierde algo más de medio punto porcentual respecto a los comicios de 2023, mientras que el PSOE pierde 5,5 puntos y Vox gana más de 4 puntos porcentuales.