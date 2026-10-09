El PP ganaría un escaño en las autonómicas en la Comunitat y mantendría una mayoría holgada con Vox, según una encuesta

Imagen del hemiciclo valenciano. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP sería el partido más votado en las próximas elecciones autonómicas y lograría 41 diputados en Les Corts Valencianes, --uno más que en los comicios de 2023--, lo que, junto a los 13 que podría tener Vox daría una mayoría holgada para volver a gobernar la Comunitat. En el bloque de izquierdas, el PSPV subiría tres escaños, de 31 a 34, mientras que Compromís caería cuatro y pasaría de 15 a 11 parlamentarios.

Estos son los principales resultados de la encuesta realizada coincidiendo con el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, para lso diarios de Prensa Ibérica y que recoge Europa Press.

Según esta consulta, casi dos años después de la trágica dana, que dejó 233 víctimas mortales, el PPCV, ya sin Carlos Mazón y con Juanfran Pérez Llorca al frente, mejoraría en un escaño el resultado que le permitió recuperar la Generalitat en 2023.

La encuesta, elaborada por Lápiz Estratégico Consulting a partir de 900 entrevistas en distintos puntos del territorio, dibuja un escenario con mayoría amplia del bloque de derechas: de los 99 diputados del parlamento valenciano, 41 corresponderían a los 'populares', mientras que Vox mantendría sus 13 puestos.

Por lo que respecta a los partidos de izquierda, el PSPV que lidera la ministra Diana Morant sería la formación que más crece al pasar de los 31 escaños de 2023 a 34. Esta cifra no bastaría para poder formar ejecutivo con Compromís al que el sondeo da los peores resultados: es el único partido en retroceso, se dejaría cuatro escaños y sus 15 diputados bajarían a 11.

La encuesta plantea la hipótesis de que las fuerzas a la izquierda del PSOE --como Esquerra Unida y Podem-- fueran unidas a las urnas, lo que elevaría el 'botín' hasta los 14 escaños y seguiría siendo insuficiente para dar un vuelvo al resultado, ya que el crecimiento sería a costa del PSPV y PP; que perderían entre uno y dos diputados. La mejor proyección da al bloque progresista 47 parlamentarios.

Por provincias, el PP sería la fuerza más votada en Alicante y Castellón, mientras que el PSPV lidera la de Valencia. Los 'populares' sufrirían el mayor desgaste en Alicante, donde perderían dos escaños, pero, sin embargo, subirían en Castellón, con tres más que ahora, siempre según los datos de este barómetro.

En Valencia, la demarcación que sufrió la dana, el PP mantendría 15 escaños y el PSPV experimentaría un notable ascenso pasando de 12 a 16 diputados, aunque a costa de Compromís, que continuaría estable en Alicante y Castellón.

VALORACIÓN GESTIÓN

La consulta ofrece también información sobre la valoración que hacen los ciudadanos acerca de la gestión de Consell y oposición. En este sentido, para casi la mitad de los encuestados --en concreto, un 45,4%-- la labor del gobierno autonómico es negativa (el 34,7 la califica de mala y el 10,7% de muy mala). Por contra, un 13,9% la cree buena y un 6%, muy buena. Además, solo un 8,3% de las personas consultadas afirma haber notado el relevo en la Presidencia de la Generalitat.

Por lo que respecta a la oposición, un 40,7% tilda de negativa su trabajo, con un 28,6% que la considera mala y un 12,1%, muy mala.