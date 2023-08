El PP pedirá a Educación los informes de que el Botànic no planificó bien el proceso de adjudicación de plazas

VALÈNCIA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP, Beatriz Gascó, ha anunciado este miércoles la solicitud, a través de Les Corts, de varias preguntas y solicitudes de documentación a Educación para conocer si a la plataforma informática para la adjudicación de plazas del profesorado "se le habían hecho las modificaciones necesarias para que las adjudicaciones se efectuaran sin errores".

Gascó ha señalado en un comunicado que Educación está "subsanando los despropósitos del anterior Consell" porque "hubo una ausencia total de planificación y una plataforma informática obsoleta, que no se quiso actualizar y que ha provocado las incidencias en la adjudicación".

En este sentido, Gascó ha afirmado que "sabiendo que había novedades estatales y autonómicas que afectaban al proceso de adjudicación, los anteriores gestores fueron incapaces de introducir estas cuestiones, que afectaban a miles de docentes en la plataforma, pese a las advertencias de los informáticos, ni realizaron un control de calidad en una plataforma vieja en la que se iban a introducir miles de personas nuevas".

"No se hizo ninguna previsión", ha criticado la diputada, que ha afirmado que, ante esta situación, quieren preguntar, sabiendo la fecha de tramitación del cuerpo de técnicos a secundaria y las fechas en las que se terminó el proceso de estabilización de interinos, si se hizo alguna planificación por parte del Consell para la introducción de estos nuevos parámetros en la plataforma; si hay algún acta de estas reuniones y si hay algún informe técnico de la afectación de la introducción de estos nuevos parámetros en la plataforma. En caso de que no se hayan introducido los nuevos datos, Gascó pide que se les comunique.

Gascó también quiere saber "si se hizo un testeo previo para garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma por el volumen de personas con las que se iba a trabajar, una plataforma que estaba obsoleta, tal y como le comunicaron los técnicos a la consellera (Raquel) Tamarit y al secretario autonómico; pero ambos dijeron que no era prioritario su cambio. Y ahora estamos viendo las consecuencias de trabajar con una plataforma obsoleta, que se negaron a sustituir", según ha detallado en el comunicado.

Beatriz Gascó ha agradecido el nuevo equipo su "esfuerzo ingente para solucionar los problemas que se han encontrado. Si hubiera habido una buena planificación, una buena gestión y un correcto funcionamiento de la plataforma informática, haciendo las cosas en tiempo y forma, no hubiéramos tenido que sufrir estas consecuencias".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

La diputada ha replicado también a las críticas del parlamentario de Compromís Gerard Fullana y de la socialista María josé Salvador. del primero, ha dicho que "demuestra sus prisas por querer ganar protagonismo en su grupo parlamentario diciendo barbaridades y afirmando incluso lo contrario de lo que declara su sindicato de cabecera".

"A Fullana hay que recordarle que no todo vale en política, hay límites, no puede ganar notoriedad a base de falsedades y calumniar a personas. Debería tener prudencia o su carrera política no llegará todo lo lejos que él espera. Además de poca ética demuestra un desconocimiento absoluto en materia educativa", ha criticado.

A Salvador le ha dicho que son las personas que estaban a cargo de estos procedimientos hasta hace poco más de un mes "quienes deben explicar por qué han permitido tener una plataforma totalmente obsoleta, que sabían que no iba a funcionar, con el volumen de nuevas plazas".

"Deberían explicar por qué no quisieron actualizarla, por qué no quisieron hacer pruebas de funcionamiento, por qué no hicieron reuniones de coordinación, por qué se marcharon sin hacer un traspaso con el trabajo que había en la dirección general de personal docente. Desde luego, si alguien tiene que hablar de irresponsabilidades es el Botànic y se demostrará con la documentación en la mano, no con la demagogia a la que nos tiene acostumbrados Salvador", ha concluido.