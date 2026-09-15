El PP pide explicaciones al PSPV sobre la "fiesta" de UGT en 2021 subvencionada "a dedo" y Vox ve una "mafia organizada"

Archivo - El secretario General de UGT, Pepe Álvarez, interviene durante el 43 Congreso Confederal de la UGT, a 18 de mayo de 2021, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido explicaciones al PSPV sobre la "fiesta" del sindicato UGT celebrada en València en 2021 y subvencionada "a dedo" por el Consell del Botànic pese a tener "informes de la Abogacía de la Generalitat en contra", mientras que Vox ha asegurado que los socialistas son una "mafia organizada" por sus "irregularidades continuas" tanto a nivel nacional como en la Comunitat: "Ya no es la gota que colma el vaso, es que son chorros de agua colmando la paciencia de todos los valencianos".

De este modo lo han expresado desde ambos grupos este martes, en rueda de prensa tras la junta de síndics, a raíz de la investigación iniciada por la Agencia Valenciana Antifraude a la concesión de una subvención de 80.000 euros por parte del anterior Consell a UGT para la celebración del Congreso Confederal del sindicato en València en mayo de 2021.

Desde el PP, Nando Pastor ha incidido en que también se están investigando ayudas a UGT otorgadas por el Ayuntamiento de València y la Diputació, unas aportaciones que suman junto con las del Consell un importe total de 255.000 euros, tal y como publica 'Las Provincias'. "Queremos saber por qué el --entonces-- 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, se concedía a dedo a sí mismo, a su propio sindicato, 80.000 euros con informes de la Abogacía en contra", ha expuesto.

Por ello, ha exigido a Puig que dé explicaciones, "con esa valentía con la que hizo lo que no debía", a la vez que ha instado tanto al PSPV como a Compromís a "rendir cuentas" sobre este asunto. En este contexto, ha censurado que, durante el momento "más duro" de la pandemia de covid-19, los socialistas "unos se subían al escaparate y otros hacían negocios con mascarillas".

VOX LLAMA A UGT SINDICATO "AMARILLO"

Por parte de Vox, José Mª Llanos ha hablado de una "mafia organizada" ante las "irregularidades continuas no solo en el PSOE de --Pedro-- Sánchez, sino también en el PSPV", y ha lamentado que los valencianos cada día "nos despertamos con una". Dicho esto, ha criticado las "posibles concesiones irregulares a UGT, ese sindicato amarillo y vertical que le hace el juego siempre al PSOE y a la izquierda".

"Los que hablan de moral son los más corruptos, los que tienen la piel muy fina son una mafia organizada. Eso es lo que nos encontramos, no solo a nivel de España, sino también en la Comunitat Valenciana por parte de la izquierda", ha aseverado.

COMPROMÍS PIDE "LA MISMA DILIGENCIA" A ANTIFRAUDE

Desde Compromís, Joan Baldoví se ha mostrado "claro y raso" y ha defendido que se investigue el asunto y se llegue "al final", aunque ha afirmado también que le gustaría que Antifraude tuviera "la misma diligencia y prisa para investigar", por ejemplo, asuntos que la coalición ha llevado a esta institución, como las vallas publicitarias de la Generalitat y las del PP "pagadas con dinero de todos", la ayuda a Disney "a dedo sin que los productores valencianos tuvieran la posibilidad de acceder" o los contratos de la dana.

Y desde el PSPV, José Muñoz ha apuntado que su partido ha exigido también a Antifraude documentación sobre la investigación de las vallas publicitarias "encargadas por el PP" junto a unas de una campaña de la Generalitat y sobre otras cuestiones como la contratación de la pareja de Pérez Llorca en la Diputació de València. "Cuando tengamos la documentación, igual sacamos conclusiones distintas a las de Antifraude", ha deslizado.