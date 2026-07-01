PP, PSPV y Compromís aprueban en la Diputación de Alicante una moción conjunta por el Orgullo LGTBIQ+

Pleno de julio de la Diputación de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles, en la sesión de julio, una moción conjunta de PP, PSPV y Compromís por el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, a la que no ha querido sumarse Vox, que ha votado en contra.

La propuesta, con la que la institución provincial se ha sumado a la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reafirma "el compromiso con la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación".

Entre los acuerdos, se establece "continuar con la formación y reciclaje profesional del personal municipal de la provincia en diversidad sexual y de género, generar espacios de reflexión y encuentro para mejorar los servicios públicos de los que puedan beneficiarse" las personas LGTBIQ+, "promover estudios e investigaciones para conocer su realidad en la provincia, colaborar con el movimiento asociativo y apoyar la implementación de todas las políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y el respeto mutuo", ha detallado la Diputación en un comunicado.

OTROS ASUNTOS

Fuera del orden del día, se han debatido tres mociones, que han sido rechazadas: dos del PSPV y una de Vox. En la primera, el grupo socialista ha reclamado "impulsar la ejecución del Plan Planifica 2024-2027", ya que ha argumentado que hasta la fecha "se ha ejecutado el cero por ciento" de las obras incluidas en este, mientras que con las de 2020-2023 se ha alcanzado el 70%, según el portavoz de esta formación, Vicente Arques, ha apuntado la institución.

Ante estas críticas, el diputado de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, del PP, ha defendido que dadas las características del plan "este debe ajustarse a unos tiempos, procedimientos y garantías", ya que los proyectos requieren "redacción, supervisión, licitación y ejecución", entre otras tareas. "Aquí no puede haber atajos y no se pueden saltar los plazos", ha sostenido.

La segunda moción rechazada del PSPV, a la que se ha sumado Compromís y han votado en contra PP y Vox, instaba a la Generalitat "a recuperar el nivel de inversión en la provincia de Alicante y garantizar la ejecución efectiva de las inversiones territorializadas", ya que sostienen "que se ha reducido en un 53% desde los últimos presupuestos aprobados por el Botànic".

Desde el equipo de gobierno provincial, la vicepresidenta segunda, Marina Sáez, del PP, ha defendido que "frente a aquellos presupuestos" que "eran ficticios e inejecutables, el Consell actual apuesta por un realismo presupuestario", al tiempo que ha lamentado que los socialistas "se congratulen de que haya una presión fiscal por parte del Gobierno central cada vez más elevada y que se callen a la hora de denunciar la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana", ha aseverado.

Finalmente, Vox ha presentado una moción, también rechazada, en apoyo a la conservación del órgano de piedra del Santuario de María Magdalena de Novelda. La iniciativa no ha contado con el sí del resto de formaciones de la Diputación, "atendiendo, entre otras cuestiones, a los informes técnicos preceptivos que están evaluando la situación", han señalado desde la institución provincial.