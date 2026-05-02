El PP recalca que las ayudas a jóvenes agricultores "triplican" a las del Botànic

Archivo - Imagen del portavoz de Agricultura del GPP en Les Corts, Luis Martínez. - PPCV - Archivo

VALÈNCIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Portavoz de Agricultura del PP en Les Corts, Luis Martínez, ha señalado que las ayudas a jóvenes y nuevos agricultores en la Comunitat Valenciana se han aprobado "en la mitad de tiempo" que el Botànic --ejecutivo valenciano durante las dos anteriores legislaturas formado por PSPV y Compromís-- y "las triplican".

En un comunicado, el portavoz 'popular' ha señalado que "ya se ha hecho pública la resolución de ayudas para la incorporación de 548 jóvenes y nuevos agricultores y ganaderos para poder revitalizar el campo valenciano y favorecer el relevo generacional en el sector agrario".

"Ha sido una convocatoria histórica, con unas cantidades que triplican las anteriores, con cifras récord hasta superar los 27 millones de euros en ayudas, duplicando el número de beneficiarios y en la mitad de tiempo", ha subrayado.

Además, el portavoz 'popular' ha afirmado que "las dos resoluciones de las ayudas se han producido dentro de los plazos habituales, con apenas retraso".

PP RECLAMA DISCULPAS A COMPROMÍS

Martínez ha pedido a Compromís que "salga ahora a disculparse por las críticas vertidas" en las últimas semanas contra la Conselleria de Agricultura. "Ahora callan quienes provocaron en anteriores convocatorias unos tiempos de tramitación significativamente más prolongados, con bloqueo de las ayudas de hasta doce meses. Se han quedado mudos y sin argumentos una vez que se han resuelto las ayudas y que los jóvenes y nuevos agricultores vayan a poder iniciar sus proyectos, acceder a la Política Agraria Común (PAC), formalizar contratos o poner en marcha sus explotaciones".

Para Luis Martínez, "se han puesto en marcha una serie de medidas que apoyan de primera mano al sector agrario con políticas concretas que son reales, sencillas y que facilitan la vida a los agricultores". Además, ha continuado, "se ha rebajado el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de terrenos agrícolas bajando del 10 al 4 por ciento, el más bajo de toda España".