El PP rechaza valorar el escrito de la defensa de Mazón por ser "cuestiones ya tan habladas": "No lo vamos a hacer"

Archivo - El expresident de la generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante una sesión de control - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha rechazado valorar el escrito presentado por la defensa del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 por ser "cuestiones ya tan habladas" desde entonces y también en los últimos meses. "No lo vamos a hacer, nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer", ha zanjado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este miércoles, un día después de que Mazón haya presentado, a través de su representación legal, un escrito ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que concrete si existe abierta alguna línea de investigación o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad penal por acción suya "con expresión suficiente de su contenido fáctico" para conocer y proponer las pruebas de descargo que considere oportunas y, para el supuesto de no existir "ningún otro hecho, acción, indicio o línea de investigación", que se haga constar expresamente esa circunstancia.

La defensa de Mazón también considera que la pregunta que en este procedimiento debe hacer es si se puede afirmar "con el grado de certeza exigible en Derecho penal", que las víctimas --con concreción de cada persona fallecida-- no habrían perdido la vida en la dana si hubieran recibido "algunos minutos antes el mismo mensaje que fue enviado a las 20.11 horas recomendando evitar desplazamientos".

Desde el PSPV, el síndic José Muñoz ha exigido a Mazón que renuncie a su aforamiento y se persone voluntariamente ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana para decir "toda la verdad", a la vez que le ha instado a entregar su registro de llamadas y ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que le "obliguen a dimitir" y le "expulsen" del PP y del Grupo Parlamentario Popular.

Preguntado por este asunto, el 'popular' Nando Pastor ha rechazado comentar "cuestiones ya tan habladas" y se ha limitado a "recordar de donde nunca nos hemos salido" desde el PP: "Y es que si no comentamos cualquier decisión judicial, ni siquiera las sentencias, pues imagínense cómo vamos a comentar cuestiones ya de parte y escritos de parte".

"Piensen que tuviésemos que comentar desde el PP escritos de parte, como ha podido que ser de Mónica Oltra, del hermano y de la mujer del presidente del Gobierno, de todos los escritos de parte de todos los casos de corrupción y de problemas judiciales que tiene el Partido Socialista... pues no haríamos otra cosa aquí", ha esgrimido.