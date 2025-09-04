El PP replica a Puig: "Lo único que le quita el sueño a Mazón es que Sánchez ningunea a los afectados de la dana"

VALÈNCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en Les Corts, Fernando Pastor, ha replicado al 'expresident' de la Generalitat Ximo Puig que lo "único que le quita el sueño" al jefe del Consell, Carlos Mazón, es que mientras el actual embajador de España en la OCDE "duerme a pierna suelta y en una cama que le pagamos todos los valencianos en París, Pedro Sánchez ningunea a los afectados de la dana y no cumple con el plan de recuperación".

El portavoz del PP en la comisión de investigación de la dana en el parlamento valenciano ha instado en un comunicado a Puig a que sea "más contundente" en la defensa de los intereses de los afectados por la riada y exija a Sánchez y a la minsitra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, "una ejecución real y urgente de unas ayudas que no llegan".

"Nos preguntamos qué tal duerme él por las noches sabiendo que mandó un tren directo a las llamas, a cuyas víctimas no quiso atender mientras era 'president' y a quienes nadie del PSPV ha llamado", ha remarcado Pastor en referencia a lo sucedido con el tren de Bejís.

En esta línea, también ha subrayado que Puig "tenía como vicepresidenta a una investigada por tapar los abusos sexuales de su marido a una menor de edad tutelada por la misma Conselleria que ella dirigía", en referencia a Mónica Oltra.

"Ya está bien de venir a dar lecciones e intentar imponer un relato político que nada tiene que ver con la realidad", ha lamentado el diputado 'popular', que considera que "lo único que intentan es tapar la negligente gestión del Gobierno de Sánchez, aunque sea por encima de los intereses de los valencianos".