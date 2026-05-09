El PP sostiene que Educación "mantiene la mano tendida" ante la huelga docente: "Ahora los sindicatos deben decidir"

Archivo - Imagen de la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó. - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES - Archivo

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha asegurado que la Conselleria de Educación "mantiene la mano tendida y la disposición al diálogo y al acuerdo" y ha subrayado que "ahora son los sindicatos docentes quienes deben decidir si quieren negociar o bloquear el final de curso".

Ante la huelga indefinida convocada por cuatro sindicatos docentes --STEPV, CCOO, UGT y CSIF-- que comienza este lunes, 11 de mayo, la diputada 'popular' ha pedido "responsabilidad" al profesorado para evitar el perjuicio a los más de 840.000 alumnos valencianos.

En un comunicado, Gascó ha destacado que "el Consell no ha roto las negociaciones en ningún momento" y ha insistido en que "todavía hay margen para el acuerdo si existe voluntad real de negociar". "La pelota está ahora en el tejado de los sindicatos", ha señalado.

La diputada 'popular' ha advertido de que una huelga indefinida "genera una enorme preocupación entre miles de familias valencianas", especialmente en las etapas educativas que afrontan evaluaciones decisivas y el cierre del curso escolar. Por ello, ha considerado que "no es razonable trasladar a los padres la incertidumbre de si sus hijos podrán acudir con normalidad a clase o preparar sus exámenes finales en condiciones".

"Las familias tienen derecho a decidir libremente, pero no se puede utilizar a los alumnos como instrumento de presión en un conflicto laboral", ha defendido. En este sentido, la portavoz 'popular' ha recordado que el actual Consell "ha demostrado más predisposición al diálogo en unos meses que el Botànic durante años".

Además, se ha subido el sueldo a los profesores más jóvenes un 13,5 por ciento y se ha incrementado la plantilla en más de 8.000 docentes en la última legislatura. "Mientras unos se esconden tras la pancarta, desde el PPCV apostamos por una educación pública y de calidad", ha concluido.