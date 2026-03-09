El PP urge al Gobierno a aumentar la plantilla de examinadores de la DGT y cifra en 45.000 jóvenes el "colapso" actual

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, y el diputado José Forés, en una rueda de prensa este lunes - Europa Press

VALÈNCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts para instar al Gobierno de España a incrementar de manera "urgente y permanente" la plantilla de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la Comunitat Valenciana, "atendiendo a criterios objetivos de población, volumen de alumnos y demanda real de exámenes", y ha alertado de que en la actualidad existe un "atasco" de 45 jóvenes a la espera de examinarse para obtener el carnet de conducir.

Así lo han expuesto el síndic 'popular' en Les Corts, Nando Pastor, y el diputado José Forés, en una rueda de prensa este lunes en la que han desgranado el contenido de la iniciativa, que también reclama al Ejecutivo central que autorice la realización de horas extraordinarias mientras se cubren las vacantes estructurales, con el fin de reducir las listas de espera acumuladas y "evitar un mayor colapso del sistema".

Los 'populares' también plantean cubrir con carácter "prioritario y urgente" las bajas y jubilaciones mediante procedimientos ágiles de sustitución, "garantizando la continuidad del servicio", y reforzar el personal administrativo en las Jefaturas Provinciales de Tráfico de la Comunitat Valenciana, especialmente en el área de gestión de autoescuelas, con el fin de agilizar "la planificación de exámenes y la resolución de incidencias".

Además, proponen la puesta en marcha un plan extraordinario de choque, con objetivos "cuantificables y calendario público", para reducir las listas de espera existentes antes del inicio del periodo estival, y garantizar una distribución territorial "equitativa" de examinadores en todo el Estado, basada "exclusivamente en criterios técnicos, demográficos y de carga de trabajo, asegurando que la Comunitat Valenciana reciba el número de efectivos que le corresponde".

De un lado, Nando Pastor se ha referido al "atasco incomprensible, impresentable y monumental" de cerca de 45.000 jóvenes valencianos a la espera de examinarse para poder sacarse el carnet de conducir y, ante esta situación, ha valorado que el PP ha planteado una serie de soluciones. "Sin examen no hay carnet y sin carnet no hay futuro", ha enfatizado.

CARGAN CONTRA MARLASKA Y BERNABÉ

Dicho esto, ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de tener "atrapados" a estos 45.000 jóvenes "en contra de su voluntad", y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de no hacer ni decir "nada" y de "mirar hacia otra parte". "Que en 2026 el carnet --de conducir-- sea un privilegio es un absurdo que no lo entiende nadie", ha expresado.

Asimismo, ha valorado que este "problema" no depende de "grandes partidas" presupuestarias ni de "grandes acuerdos" en el Congreso, sino de "soluciones sencillas de sentido común" que "prácticamente no tienen relevancia presupuestaria pero que sí dan una idea de cómo se gestiona bien o mal".

Por tanto, ha instado a Grande-Marlaska a "ponerse las pilas" y ha exigido "soluciones" a Bernabé. "Que no se esconda, que dé la cara", le ha pedido, y le ha afeado que no haya atendido "desde junio de 2025" las peticiones de reuniones del sector de las autoescuelas.

9 EXAMINADORES A VALENCIA, 16 A GIRONA

De su lado, el diputado José Forés ha advertido de que este problema "puntual" se está convirtiendo en "estructural" por la "ineficacia y la falta de gestión" del Gobierno de España, que ha provocado que el sistema esté "colapsado". En concreto, ha indicado que desde el pasado septiembre hasta la actualidad la lista de espera para examinarse se incrementa en 1.000 personas cada mes.

Todo ello, ha avisado, tiene unas "consecuencias negativas reales" para el sector de las autoescuelas en la Comunitat Valenciana, "que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas". "No hay gestión por parte del Gobierno para que puedan trabajar dignamente", ha sostenido.

Sobre el reparto de examinadores, ha denunciado la "discriminación" del Ejecutivo central hacia la Comunitat Valenciana y como ejemplo de ello ha afirmado que en los últimos cinco años "apenas ha asignado nueve examinadores" a la provincia de Valencia, "mientras que a Girona, que tiene tres veces menos población, le han asignado 16". Una "discriminación" que, a juicio del diputado 'popular', no atiende "a datos objetivos, sino más bien a temas políticos".

EL PSPV PIDE NO "DESENFOCAR"

Sin embargo, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha reconocido que puede que exista "un problema en estos momentos" con el número de examinadores, pero ha afeado al PP que esté hablando de este tema "en lugar de sobre vivienda y el escándalo que hemos vivido en Alicante con la adjudicación de VPP por parte del PP". "Podemos mirarlo, pero no desenfoquemos", ha pedido.

A su juicio, en estos momento "lo más importante es la situación de la vivienda y que los jetas que se han quedado viviendas públicas en la primera promoción después de 20 años --en Alicante--, que además son personas vinculadas al PP, las devuelvan". "Otras cosas se pueden hablar, pero que hablen sobre todo y primero de lo más importante", ha zanjado.