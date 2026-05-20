El PP ve la "caída" de Zapatero como un "mazazo" y un "golpe muy fuerte" para el PSPV y Morant: "Es una mala semana"

Archivo - El síndic del PP, Nando Pastor, durante una reunión, en Les Corts Valencianes, a 20 de noviembre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, ha asegurado que la "caída" del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es un "golpe muy fuerte" para el PSOE y también para el PSPV, dado que la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha incidido, afirmó que era "hija política" y que lo tenía como "referente".

"Es una mala semana para los referentes del Partido Socialista. Sabemos que el referente moral de la izquierda valenciana ha caído, el padre político de Diana Morant, el inspirador de tantas cuestiones del Partido Socialista cae", ha expuesto, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts.

Así lo ha manifestado, un día después de que el juez de la Audiencia Nacional (AN) José Luis Calama acordara investigar a Zapatero en el 'caso Plus Ultra', convirtiéndose en el primer exjefe del Ejecutivo de la democracia en ser imputado en una causa de presunta corrupción. Además, ordenó registrar su despacho y la empresa de sus hijas entre otras mercantiles en Madrid.

"Es un golpe muy fuerte, pero no porque sea un juicio de valor mío, sino porque la propia Diana Morant, la jefa de los socialistas valencianos, dice que es hija política, que lo tiene como referente y que se sentía muy orgullosa de él", ha aseverado, por lo que ha calificado de "mazazo" para el PSPV la imputación de Zapatero.

A su juicio, se trata además del "segundo mazazo de la semana en la línea de flotación del socialismo valenciano, y especialmente en la persona de Diana Morant", tras las elecciones andaluzas del pasado domingo, en las que vio "cómo los experimentos 'sanchistas' de colocar a las ministras como carteles electorales, primero en Aragón con Pilar Alegría, después en Andalucía con María Jesús Montero, han sido un fracaso estrepitoso, sin precedentes".

"EL NIVEL DE HUNDIMIENTO ES TODAVÍA MAYOR"

"Y ella se ve que es la tercera que va a salir a jugar", ha añadido, por lo que ha considerado que debe estar "preocupada" y "tocada", tanto ella como "el socialismo valenciano". "Claro, cuando viene, después de lo del domingo, lo de José Luis Rodríguez Zapatero, pues el nivel de hundimiento es todavía mayor", ha enfatizado.

De hecho, ha considerado que por esta razón es "más que probable" que este martes la propia Diana Morant "perdió los papeles y las formas y se dedicó a utilizar las instituciones públicas, como es la sala de prensa del Consejo de Ministros, para hacer campaña electoral, como si estuviese en la sede de Ferraz".

"Eso es inaudito que lo haga una ministra, eso es impresentable que lo haga una ministra, porque se atrevió a decir que está utilizando el cargo de ministra para ser candidata a la Generalitat. Eso es lo que dijo ayer, que prefiere ser una cosa a la otra, pero no la voy a dejar de ser", ha apostillado. A su juicio, esto es "muy fuerte" y más que lo haga Morant desde "una institución como es la sala de prensa --de Moncloa--, como es el Consejo de Ministros".

JOSÉ MARÍA ÁNGEL Y RAFAEL BLASCO

Según Pastor, todo ello "denota el nerviosismo, la preocupación, denota que está tocada y que el socialismo valenciano se ha quedado sin referentes". "Nosotros no tenemos la culpa de que vayan cayendo todos y cada uno de ellos", ha esgrimido, y ha apuntado que primero "fue --el exministro José Luis-- Ábalos, que era su número dos, después fue José María Ángel Batalla, el gran falsificador de la democracia valenciana, y después ha sido José Luis Rodríguez Zapatero, el padre político, en adelante el padre de Diana Morant".

Cuestionado sobre si coloca precisamente a José María Ángel, excomisionado del Gobierno para la Reconstrucción tras la dana, como número uno de los grandes falsificadores valencianos, el síndic del PP ha ratificado que sí, porque "nadie ha vivido 40 años de un título falso y ha medrado en la función pública durante 40 años". "Está bien, el mérito que tiene José María Ángel en cuanto a falsificación se refiere... no me viene a la cabeza ninguno", ha agregado.

En este sentido, preguntado entonces sobre dónde quedaría en este ranking el exconseller de Solidaridad y exdiputado del PP en Les Corts Rafael Blasco, condenado a prisión en el marco del 'caso Cooperación', relativo a irregularidades en ayudas a ONG, Nando Pastor ha considerado que este "ya ha pagado por ello". "La persona a la que acaba de mencionar ha sido juzgada, ha sido condenada, creo que está cumpliendo... no tengo nada más que añadir", ha zanjado.

Y cuestionado por si los 'populares' llevarán la falsificación del título de Ángel más allá de la Agencia Antifraude, Pastor ha concretado que el PP está "personado en la causa" porque entienden que se han "vulnerado los intereses públicos, en este caso de una persona que no tenía derecho a una plaza pública y ha vivido de ella 40 años". "La causa no la hemos abierto nosotros y eso tiene su camino y su vía judicial", ha subrayado.

VOX LO VE DE UNA "TERRIBLE GRAVEDAD"

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha afirmado que la investigación a Zapatero es de "una terrible gravedad" por estar imputado por primera vez un expresidente de la democracia y por estar relacionada con hechos sucedidos durante la pandemia, con el rescate a una aerolínea que tenía "un solo avión" y que operaba "880 vuelos, fundamentalmente a Venezuela", país "directamente relacionado porque Zapatero trabajaba como embajador para el dictador Maduro".