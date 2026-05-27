PP y Vox aprueban su dictamen de la comisión dana en Les Corts que la izquierda ve "el broche de barro a la infamia"

Debate del dictamen final de la comisión de investigación de la dana en Les Corts - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación sobre la dana en Les Corts ha aprobado este miércoles por la tarde el dictamen acordado entre PP y Vox, que ambos grupos han defendido como "serio y riguroso" mientras PSPV y Compromís lo han definido como "el broche de barro a la infamia" de gestión de la tragedia por parte del Consell y "un insulto" a las 230 víctimas mortales y a sus familiares.

En la sesión se ha aprobado el dictamen propuesto por PP y Vox, con los votos de ambos grupos, y se han rechazado las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís, de nuevo gracias a la mayoría de PP y Vox. El dictamen será defendido en el pleno de Les Corts por la presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox), según ha propuesto el PP con el apoyo de Vox, en una fecha que se fijará próximamente.

El dictamen de PP y Vox apunta al Gobierno por su responsabilidad y subraya cuestiones como falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas e "insuficiente y deficiente" gestión de la información. Se limita a subrayar la "falta de dirección" de la Generalitat al reclamar información sobre los barrancos.

En su intervención, el síndic del PP, Nando Pastor ha asegurado que es un dictamen "serio y riguroso", con 120 folios basados en las opiniones vertidas por los comparecientes, "por todas las víctimas que voluntariamente quisieron venir" y por "representantes políticos solo del Partido Popular y de la Generalitat".

Ha criticado así que 23 representantes estatales han declinado acudir a la comisión al ampararse en que no están obligados legalmente, cuando "esto va de obligación moral". Ha señalado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "mentirosa como ella sola en todo lo que tiene que ver con la dana", y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ambos valencianos según ha resaltado.

El 'popular' también ha afeado al PSPV que pida "responsabilidades a los únicos que reconocen errores y a Compromís que presente una enmienda "vacía" y lo haga "gratis, pagando fantas como siempre": "Compromís ha sido la gran decepción".

CRÍTICAS DE "PAGAFANTAS" Y UNA FANTA

En este punto, Pastor ha vuelto a definir a la coalición valencianista de "pagafantas", mientras el diputado del PP José Ramón González de Zárate --sentado al lado de él-- estaba bebiendo durante la comisión un refresco de Fanta y lo ha alzado de forma irónica al escuchar "pagafantas". Desde la bancada de la izquierda han pedido a la presidenta de la comisión, Miriam Turiel (Vox), que le pida a De Zárate que "por decoro" guarde el refresco, a lo que ella ha replicado que "hay actitudes que son más de bar que beberse una Fanta", y después él la ha escondido.

Por su parte, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha coincidido con el PP en defender que "se ha elaborado un dictamen objetivo, serio y riguroso", con conclusiones de "absoluta falta de infraestructuras" y de deficiente gestión de información por parte de todas las administraciones".

También ha criticado la no asistencia de representantes del Gobierno, preguntándose "por qué no ha venido Polo a decirnos por qué se marchó a poner su atención a las 17 horas a la presa de Forata diciendo que en el barranco del Poyo no había riesgo". "Hemos hecho lo que hemos podido hacer con los datos y las comparecencias con las que hemos contado", se ha justificado.

Llanos ha asegurado que el PSPV "no quería comisión de investigación porque no le convenía: un quítame a mí las pajas para poder disparar hacia otro lado", ha dicho. Y ha arremetido contra Compromís por querer "cargarse al Consell utilizando la tragedia e incendiando las calles".

Entre los grupos de izquierda, el síndic socialista, José Muñoz, ha comparado el cierre de esta comisión con la primera de Les Corts sobre el accidente de Metrovalencia de 2006, y ha subrayado que su grupo no quiere formar parte de esta "historia de infamia". Ha afeado a PP y Vox que hayan "finiquitado" las comparecencias para "no atribuir responsabilidades a la Generalitat e institucionalizar un relato falaz de los hechos".

Todo ello cuando ha subrayado que "sabemos por la instrucción judicial que la pérdida de 230 vidas no se debió a la falta de información, ni a los delirios que plantean PP y Vox, sino a que hubo un envió tardío del Es-Alert porque había un señor [el 'expresident' Carlos Mazón] que estaba de sobremesa interminable, que no pudo justificar su inactividad y que nos mintió de manera reiterada".

EL PSPV RETA AL PP A INVESTIR A MAZÓN

Tras acusar al actual 'president', Juanfran Pérez Llorca, de "encubrir" al Consell de Mazón, ha retado al PP a que, ya que este dictamen no otorga "ninguna responsabilidad a Carlos Mazón, "que fuerce una investidura" de Mazón, que sigue como diputado 'popular' en Les Corts. "Porque supongo que su número dos, que ocupa el sitio caliente de Mazón, se lo cederá gustosamente", ha agregado.

Y ha reprochado a PP y Vox que sentaran "en la misma silla" de comparecientes a la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, Rosa Álvarez, que al "agitador de ultraderecha" Rubén Gisbert. Una decisión que ha asegurado que fue "por el interés exclusivo del Partido Popular". Por último, ha recalcado que "caerá sobre las conciencias de PP y Vox este broche de barro a la infamia de la peor comisión de investigación en la historia de Les Corts".

Desde Compromís, su portavoz adjunta Isaura Navarro también se ha negado a "participar en esta farsa" de comisión, con "ocho comparecencias en año y medio" y 17 cargos de la Generalitat y 17 alcaldes no convocados, como tampoco ha comparecido el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, o los trabajadores del 112. Ha afeado además que no se haya incorporado al dictamen la documentación remitida por Aemet o la CHJ.

Ha exigido respeto a las víctimas de la dana, que se han concentrado durante las sesiones de la comisión a las puertas de Les Corts, en lugar de un "relato falso", ya que ha recordado que la competencia de emergencias es exclusiva de la Generalitat y que "la ley dice que debe requerir colaboración al resto de administraciones". "Nosotros estamos al lado del pueblo", ha remachado.

"MENUDO PAPELÓN"

En sus réplicas, Pastor (PP) ha instado al PSPV a "mirarse en el espejo antes de atacar" y ha cargado contra la izquierda: "Los 'sanchistas' valencianos encubren a su Gobierno y Compromís aplaude en unas ocasiones y en otras callan y se esconden". Y ha vuelto a llamar "pagafantas" a los representantes de la coalición: "Menudo papelón".

Llanos (Vox) ha reprochado a la izquierda sus "bulos y descalificaciones" y que ahora se pongan a "dar lecciones" sobre la dana. "El PSOE es el puro ejemplo de la infamia y de la corrupción. Moralidad y PSOE se dan de tortas. Con la que está cayendo, con toda la corrupción que les afecta, pensaba que no comparecerían y que estarían viendo quién se salva", ha señalado.

Por contra, Muñoz (PSPV) ha replicado a Vox con que los socialistas "siempre comparecen", le ha echado en cara que solo esté presente para "apuntalar al PP" y a los 'populares' les ha afeado una corrección de errores del dictamen y su "inmoralidad": "Entre ver una botella de Fanta, una corrección respecto a lo único que ha citado al PP, ver al síndic del PP que tiene la cara de cemento armado al hablar en nombre de las víctimas" tras decirles que "eran víctimas VIP".

Finalmente, Navarro (Compromís) ha acusado a PP y Vox de cerrar esta comisión porque "quieren el olvido" y que los valencianos "no se acuerden" de la dana, al tiempo que ha desmentido que el dictamen sea "serio y riguroso", sino "una absoluta vergüenza, una falsedad tras otra", así como un "insulto a las víctimas": "No vale para nada".