PP y Vox aprueban inicialmente en el pleno de Alicante ampliar la temporada estival de veladores

Un instante del pleno ordinario del Ayuntamiento de Alicante celebrado el jueves 29 de enero de 2026 - EUROPA PRESS

PP y Vox han aprobado inicialmente con sus votos a favor (17) en el pleno del Ayuntamiento de Alicante la modificación de la ordenanza de vía pública, que, según el equipo de gobierno 'popular', amplía la temporada de veladores y mantiene la limitación de horarios.

Por su parte, PSPV, Compromís y EU-Podem han rechazado la propuesta (11) y, entre otros aspectos, han insistido en que este cambio "elimina" los puntos violeta, algo que el ejecutivo local ha negado durante el debate del punto en la sesión ordinaria de enero, celebrada este jueves.

La modificación establece el permiso de veladores en temporada alta, la estival, desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre y del 2 de noviembre al 30 de abril para la baja. También mantiene el horario limitado y "consensuado con los vecinos" hasta la 01.00 de domingo a jueves y 01.30 horas viernes, sábados y vísperas de festivo, según el equipo de gobierno.

La edil de Ocupación de Vía Pública, Cristina Cutanda (PP), ha resaltado que este periodo "potenciará" la actividad hostelera y el "atractivo turístico" de Alicante, "sin alterar el horario de descanso para los vecinos" fijado en la ordenanza anterior. Precisamente, 'populares' y Compromís pactaron en el pasado esta normativa que ahora se modifica tras haberla acordado con Vox.

La concejala también ha señalado que este cambio persigue favorecer la actividad mercantil y que atiende a las necesidades de los comerciantes. Además, se ha referido a que a partir de la aprobación del texto se admitirá en el Casco Antiguo la exposición y venta de productos en fachada, hasta un máximo de 50 centímetros.

En esta propuesta, las enmiendas de los grupos de izquierdas han sido rechazadas. Al respecto, la edil 'popular' ha criticado al portavoz de Compromís, Rafa Mas, por, según ha recalcado, haber registrado una enmienda en la que plantea alargar los horarios de la hostelería.

PUNTOS VIOLETA

Cutanda ha respondido, ante las críticas de PSPV, Compromís y EU-Podem, que los puntos violeta no se van a eliminar con la implantación de los denominados puntos de atención a víctimas de delitos, ya que, según ha resaltado, estos últimos van a ser una "adición".

Por su parte, el concejal de Vox Juan Utrera ha celebrado el inicio del cambio de la ordenanza de vía pública, con la ampliación de la temporada estival para promover la actividad económica, y ha defendido la implantación de las oficinas de atención a víctimas: "Si a mí me agreden, voy a un punto violeta y no me atienden".

Desde los otros grupos de la oposición, el edil socialista Miguel Castelló ha criticado al PP por, a su juicio, "contentar a sus socios de gobierno", en alusión a Vox, como "moneda de cambio" por la aprobación de los presupuestos municipales de 2026.

Así, el concejal del PSPV ha insistido en que los puntos violeta son una herramienta "concreta" que persigue luchar contra la violencia machista y sexual y en los que es necesario "personal formado" y "protocolos específicos", por lo que cree que esa modificación es una "cesión a la ultraderecha" para "eliminarlos".

De otro lado, Mas (Compromís) ha acusado a Cutanda (PP) de haber "mentido" a "todo el mundo" porque "hay ciudadanos que viven en sus barrios y reclaman su derecho al descanso. "Usted no es de fiar", ha apostillado.

En su turno de intervención, el portavoz de la coalición ha preguntado a la edil 'popular' "qué va a hacer" con las "ratas que ocupan el espacio público". En este punto, Mas ha sacado una flauta que incluso ha hecho sonar por un instante en el pleno: "Coja la flauta, toque la flauta y a ver si todas las ratas que hay en este Ayuntamiento y en toda la ciudad se van de esta ciudad. Haga su trabajo y deje de mentir y, sobre todo, garantice el descanso de los vecinos y una buena actividad económica basada en un turismo de calidad".

Además, el portavoz y único edil de EU-Podem, Manolo Copé, ha resaltado que su grupo presentó enmiendas "concretas, trabajadas y fundamentadas" y ha lamentado que hayan sido rechazadas, ya que, según ha defendido, estas perseguían "proteger" el espacio público y "mejorar la convivencia" entre la actividad económica y el descanso vecinal.

También ha hecho hincapié en la idea de que PP y Vox quieren "eliminar" puntos violeta y ha acusado a los 'populares' de "asumir el marco ideológico" de los voxistas, "debilitando las políticas de igualdad".

PISOS TURÍSTICOS

En otro orden de cosas, en el primer pleno de 2026 los grupos de PP, PSPV y Vox han votado a favor (25) de que el Ayuntamiento de Alicante se adhiera al convenio marco entre la Generalitat, a través de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), para incoar, tramitar y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves en materia de viviendas de uso turístico en el término municipal. En este punto, Compromís y EU-Podem se han abstenido (3).

El vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar (PP), ha detallado que con la finalidad de asumir estas competencias sancionadoras de pisos turísticos, el consistorio ha creado el Departamento de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles.

AGÈNCIA DE PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ

En otro orden de cosas, en la parte de preguntas prevista en el orden del día del pleno, la concejala de Compromís Sara Llobell ha pedido al gobierno del PP que explique "qué criterio ha seguido" para "amortizar" una plaza de licenciado o licenciada en Filología Valenciana "y, en consecuencia, cerrar" la Agència de Promoció del Valencià del consistorio. La edil también ha acusado a los 'populares' de "no" promover el valenciano en la capital alicantina.

Como respuesta, Villar (PP) ha acusado a Llobell de mentir, ya que, según ha sostenido, esa oficina "no ha desaparecido" y "sigue existiendo" y se enmarca dentro de la Concejalía de Presidencia del Ayuntamiento.

Asimismo, el vicealcalde ha reconocido la amortización de esa plaza de filólogo, pero ha defendido que "se crea" otra de un administrativo "con conocimientos mínimos de C1 de valenciano". "Será la persona que se encargará de dichas labores de traducción", ha agregado, para luego espetar a Compromís que quiere "imponer la lengua".